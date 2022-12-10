Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
16 декабря 2022 15:59  [61] Ключевая ставка в России сохранена на уровне 7,5%
16 декабря 2022 15:40  [93] Работа с отходами в Нижегородской области
15 декабря 2022 17:03  [182] Нижегородским компаниям предоставят налоговый вычет за поддержку учреждений культуры и образования
15 декабря 2022 16:24  [311] Бюджет Нижегородской области на 2023 год принят на заседании ЗСНО
15 декабря 2022 15:15  [178] Доходы и расходы бюджета Дзержинска в 2023 году составят 7,5 млрд рублей
15 декабря 2022 14:24  [236] Молодые специалисты АПК в Нижегородской области получат единовременную выплату в 1 млн рублей
15 декабря 2022 11:28  [209] ЗСНО приняло в окончательном варианте закон о сельском туризме
15 декабря 2022 10:36  [191] Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре почти 270 млн рублей
14 декабря 2022 11:04  [257] Юрий Шалабаев: "В 2,5 раза увеличилось финансирование национальных проектов в Нижнем Новгороде в этом году"
14 декабря 2022 10:58  [433] Дума Нижнего Новгорода утвердила городской бюджет на 2023 год
Экономика

Ключевая ставка в России сохранена на уровне 7,5%

16 декабря 2022 15:59  [61] Экономика

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Согласно информации, данное решение продиктовано приемлемым ростом цен.

"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным", — пояснили представители регулятора.

Стоит отметить, что ключевая ставка сохранена на уровне 7,5% уже второй раз подряд с сентября.

В следующий раз совет директоров встретится 10 февраля, оценит риски, учтёт состояние экономики и прогнозы по инфляции - и примет решение по возможной корректировке.

По прогнозу Центробанка, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Напомним, в сентябре текущего года регулятор снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. Это было обусловлено продолжающейся дефляцией.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ЦБ РФ экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph