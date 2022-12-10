Ключевая ставка в России сохранена на уровне 7,5% Экономика

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Согласно информации, данное решение продиктовано приемлемым ростом цен.

"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным", — пояснили представители регулятора.

Стоит отметить, что ключевая ставка сохранена на уровне 7,5% уже второй раз подряд с сентября.

В следующий раз совет директоров встретится 10 февраля, оценит риски, учтёт состояние экономики и прогнозы по инфляции - и примет решение по возможной корректировке.

По прогнозу Центробанка, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Напомним, в сентябре текущего года регулятор снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. Это было обусловлено продолжающейся дефляцией.