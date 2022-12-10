Депутаты Гордумы поддержали внесение изменений в порядок проведения общественных обсуждений по правилам благоустройства Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству поддержали внесение изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории города.

Директор юридического департамента администрации города Татьяна Витушкина сообщила депутатам, что необходимость внесения изменений связана с приведением документа в соответствие с Градостроительным кодексом Российской федерации, а также Уставом Нижнего Новгорода.

В частности, предлагается уточнить порядок работы Комиссии по проведению общественных обсуждений по правилам благоустройства. Ее состав будет определяться администрацией города. Также участники общественных обсуждений будут иметь возможность направить свои предложения и замечания в комиссию в электронном виде, а именно – через сайт администрации города.

"Проект изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений правил благоустройства территории города в первую очередь приводит наш муниципальный документ в соответствие с федеральным законодательством, поэтому депутаты поддержали данное предложение", – подвел итоги обсуждения председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов.

Члены постоянной комиссии рекомендовали городской Думе принять проект решения на внеочередном заседании 21 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту.