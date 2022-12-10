Финал Всероссийского школьного конкурса по агрогенетике "Иннагрика" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Финал Всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников "Иннагрика" стартовал в Нижнем Новгороде 17 декабря, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

В течение трех дней учащиеся 9-11 классов из 24 регионов России будут бороться за победу, рассматривая кейсы по генетике, селекции и биоинформатике.

Организаторы конкурса - Министерство науки и высшего образования России, Минсельхоз РФ и др.

Стоит отметить, что из трех тысяч учеников старших классов, принявших участие в состязаниях, в финал вышли лишь 66, которым предстоит решить максимально приближенные к жизни задачи, отвечающие национальным интересам России.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что ребята окажутся в настоящих лабораториях, где смогут поработать на самом современном оборудовании. Он также добавил, что престиж аграрной науки повышается с каждым годом, а сельское хозяйство сейчас - высокотехнологичная отрасль, которая решает важные для будущего нашей страны задачи.

Площадками для выполнения конкурсных заданий стали Университет Лобачевского, ПИМУ и образовательный центр "Веги".

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, обращаясь к собравшимся в ходе церемонии открытия, отметила, что от исследований в агрогенетике зависит экономика нашей страны и всего мира.

СПРАВКА:

"Иннагрика" – первый всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов. Его цели - повышение престижа аграрных профессий и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК. Конкурс проходит в три этапа: отборочный тур в формате онлайн-тестирования, полуфинал и финал в формате очных интенсивов на базе научных центров.