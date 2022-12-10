Борцовский клуб "Бросок" провел День открытых дверей для детей и подростков в нижегородском спорткомплексе "Радуга" Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

На базе нижегородского спортивного комплекса "Радуга" состоялся День открытых дверей, организованный борцовским клубом "Бросок". Спортивный праздник для детей и подростков и их родителей прошел при поддержке местного отделения партии "Единая Россия" Московского района и депутатского корпуса.

В рамках программы прошли открытый урок и показательные выступления секции самбо борцовского клуба "Бросок", а также свое мастерство показали воспитанницы отделения художественной гимнастики.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Юрий Ерофеев поблагодарил организаторов мероприятия и вручил Благодарственное письмо руководителю БК "Бросок" Евгению Блохину за вклад в развитие физической культуры и спорта среди детей подростков и молодежи.

"Самбо - отечественный вид единоборств, важная составляющая российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. Развитие спорта – одно из основных направлений народной программы "Единой России". С июля 2022 года на территории всех регионов России партия реализует проект "ZA самбо". Огромная благодарность организаторам "дня открытых дверей", подобные мероприятия способствуют популяризации спорта. Очень приятно видеть, что в Нижнем Новгороде столько мальчиков и девочек выбрали самбо, с интересом и удовольствием постигают этот вид спорта. Дети - наше будущее, а глядя на них, можно с уверенностью сказать, что это будущее непременно будет счастливым, сильным и здоровым", - сказал Юрий Ерофеев.

Призерам и победителям спортивных соревнований вручили памятные подарки от партии.

Борцовский клуб "Бросок" тренирует детей с 4-х летнего возраста в Нижнем Новгороде с 2010 года по следующим направлениям подготовки: спортивное и боевое самбо, дзюдо, бокс, художественная гимнастика, детский фитнес. За это время в клубе были воспитаны множество победителей и призеров всероссийских и международных турниров, первенств области, городских, межрегиональных соревнований.

Напомним, «Единая Россия» запустила партийный проект "Zа самбо" в июле этого года. Это совместный проект партии и Всероссийской федерации самбо, направленный на популяризацию самбо как отечественного вида спорта, развитие спортивной инфраструктуры и привлечение к занятиям детей и молодежи.

В рамках партпроекта в школах предлагается проработать стандарт начальной спортивной подготовки.

Помимо этого, "Единая Россия" предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.