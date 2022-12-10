Нижегородские энергетики продолжают бороться с последствиями непогоды Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Нижегородские энергетики продолжают бороться с последствиями непогоды. Об этом сообщили в ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Согласно информации, 18 декабря в Нижегородской области вновь прошел мокрый снег, местами ледяной дождь, метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Энергетики были заранее мобилизованы и готовы к опасным погодным явлениям, что позволило не допустить массовых отключений электросетей. Восстановление электросетевой инфраструктуры ведется круглосуточно.

В Богородске продолжает работу мобильный пункт по работе с потребителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях. Он расположен на Центральной площади и работает с 9:00 до 21:00.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" в разделе "Потребителям - Сообщить об отключении э/э".

Ранее сообщалось, что инвентаризация пострадавших от непогоды электросетей пройдет в Нижегородской области до конца года.