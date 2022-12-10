Инвентаризация пострадавших от непогоды электросетей пройдет в Нижегородской области до конца года Общество

Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инвентаризация пострадавших от непогоды электросетей пройдет в Нижегородской области до конца года. Об этом сообщил замгубернатора Вячеслав Горев.

Согласно информации, на данный момент электричества нет только в одном населенном пункте регионе, но в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны новые отключения.

В остальных населенных пунктах энергетики проверяют подключения и обследуют все электросети. После проверок будут составлены дефектные ведомости для первоочередных работ и разработана программа повышения надежности системы.

Как рассказал Вячеслав Горев, основной причиной отключения электричества после ледяного дождя становятся упавшие деревья. Поэтому запланировала расчистка просек, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, установка индикаторов короткого замыкания с передачей информации на диспетчерские пункты энергопредприятий.

Напомним, метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря. Режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах региона.

Также ранее сообщалось, что почти 200 бригад энергетиков работают в Нижегородской области.