Нижегородцы отправили новогоднюю почту для детей Харцызска Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Волонтерский центр "Единой России" отправил из Нижнего Новгорода новогоднюю почту с поздравлениями и подарками для детей, проживающих в городе Харцызске Донецкой народной республики.

Нижегородские школьники передали для своих сверстников открытки и письма с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Также в посланиях они рассказали о себе, о родном городе и школе, своих увлечениях, а многие оставили и контакты для продолжения общения и дальнейшей дружбы.

В канун Нового года поздравления от юных нижегородцев получат все ученики школ Харцызска – это более 7300 ребят.

"Новый год – это праздник, от которого все мы ждем чудес, исполнения желаний, подарков. Особенно дети. Каждый ребенок должен получить праздник, несмотря на сложную ситуацию. И мы стараемся поддержать детей из Донецкой народной республики, подарить им внимание и новогоднее настроение. Наши нижегородские школьники с огромным желанием и радостью откликнулись на предложение поздравить ребят из Харцызска, передать им свои пожелания. Надеемся, что эти добрые новогодние послания принесут им улыбки. И эта акция станет началом большой дружбы детей Харцызска и Нижнего Новгорода", - отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Также с новогодней почтой депутаты фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области передали сладкие подарки. Их получат 250 детей Харцызска, у которых один родитель погиб во время боевых действий или стал инвалидом. Эти подарки дети получат на новогоднем представлении, которое для них также организуют депутаты фракции в досуговом центре Харцызска.

"Новый год – самый добрый и волшебный праздник. Он приходят в каждый дом, в каждую семью – вместе с нарядной елкой, с особой атмосферой светлой радости, ожиданием чуда и надеждой на исполнение сокровенных желаний. Несколько лет подряд в новогодние каникулы мы принимаем в Нижнем Новгороде детей из Донбасса. В этом году к нам приедут ребята из Харцызска, у которых за время боевых действий погиб один из родителей. Готовим для них большую праздничную программу с посещением аквапарка, новогодним представлением и другими развлекательными и познавательными мероприятиями. Для тех ребят, которые не смогут приехать к нам, депутаты фракции "Единая Россия" отправили новогодние сладкие подарки и организовали праздничное представление в Харцызске", - рассказала первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Среди отправленных подарков – изданные при поддержке регионального отделения партии книги с новогодней сказкой, которую совместно написали нижегородка Наталья Кириллова и молодая писательница из Донецка Анна Бакалова.

Кроме того, ранее по инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области Василия Суханова в Харцызск была доставлена 20-метровая искусственная ель.

Напомним, в середине мая этого года Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском в ДНР.

Организаторами акции по обмену письмами между школьниками выступили Нижегородское региональное отделение "Единой России" и министерство образования и науки Нижегородской области. Помощь в ее проведении оказывает администрация города Харцызска.