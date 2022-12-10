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"Росгосстрах": вернуться к нормальной жизни после болезни можно "С новыми силами"

19 декабря 2022 11:58  [31] Бизнес

В продолжение своей стратегии развития добровольного медицинского страхования "Росгосстрах" расширяет для своих клиентов возможность восстановить здоровье после тяжелой болезни или травмы — в линейке полисов для агентского и офисного канала появился коробочный продукт "С новыми силами". Уже из названия понятно, что с его помощью застрахованные могут при необходимости пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных клиниках и санаториях и, преодолев негативные для организма последствия заболевания, вернуться к нормальной жизни. В покрытие нового продукта входит более широкий спектр диагнозов, с которыми можно обращаться по полису. Полис "С новыми силами" предполагает также денежные выплаты по риску "Телесные повреждения" после несчастного случая.

"По сути, это комбинированный продукт, сочетающий в себе элементы добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит начальник Управления развития розничных продуктов ПАО СК "Росгосстрах" Виктория Алтухова. — Если после лечения в стационаре застрахованному врачом будут назначены восстановительные процедуры, наша компания возьмет на себя их организацию и все логистические вопросы. А если клиент получит повреждение — например, сломает руку или ногу в результате несчастного случая — то "Росгосстрах" выплатит часть страховой суммы, соответствующую тяжести травмы".

Продукт "С новыми силами" предлагается в двух вариантах. Более дешевый, стоимостью 1500 рублей, предусматривает реабилитацию после перенесенного COVID-19, инсульта, инфаркта, открытой черепно-мозговой травмы, а страховая сумма по риску "Телесные повреждения" составляет 200 тыс. рублей. В покрытие второго варианта, за 2500 рублей, входят также последствия энцефалита, менингита, повреждений позвоночника и спинного мозга, сложно-сочетанных травм и протезирования коленного или тазобедренного суставов. Страховая сумма по риску "Телесные повреждения" увеличена до 300 тыс. рублей. В оба варианта входят круглосуточные информационно-консультационные услуги врачей-кураторов медицинского пульта, а также возмещение расходов на проезд к месту реабилитации и обратно. 

"Первый страховой продукт с возможностью пройти реабилитацию после COVID-19 появился в арсенале наших агентов в разгар пандемии 2020 года и отлично зарекомендовал себя — сотни клиентов со всей страны смогли восстановить здоровье в профильных санаториях Краснодарского края, Московской и Ивановской областей, других регионов. И компания, и агенты получали только положительную обратную связь от страхователей, — говорит начальник Управления по работе с розничной сетью "Росгосстраха" Дмитрий Пиняжин. — С учетом этого опыта мы решили создать уже комбинированный вариант, который за счет более широкого перечня включенных в покрытие заболеваний и элемента страхования от несчастных случаев сохраняет свою актуальность для россиян и сегодня, когда коронавирус не проявляет себя так жестко, как в предыдущие годы. Полис "С новыми силами" обеспечит и финансовую поддержку клиента при травме, и позволит минимизировать последствия серьезных болезней, с которыми сталкиваются не только люди старшего возраста, но и довольно молодые наши соотечественники".

Новый коробочный продукт "Росгосстраха" с декабря доступен в офисах и у страховых агентов компании. Он не предусматривает ограничений по гражданству застрахованного — то есть, может быть предложен в том числе трудовым мигрантам и членам их семей, постоянно проживающим в России. Возраст застрахованного должен быть от 18 до 60 лет.

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Теги:
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