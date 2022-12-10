Депутат Госдумы Артем Кавинов привез игрушки и новогодние подарки ребятам в Луганскую детскую больницу Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Артем Кавинов передал «коробку храбрости» с игрушками, а также новогодние подарки ребятам, которые проходят лечение в Луганской республиканской детской клинической больнице.

"Приехали большой командой. Но все с одним настроем – передать малышам чуточку добра и тепла сердец от всей нижегородчины. Посетили всех ребят, проходящих лечение и в отделении онкологии, и хирургии, и травматологии. Уверен, игрушки из нашей "коробки храбрости" помогут малышам легче переносить трудности медицинских процедур. Кроме того, передали от нижегородского Дома народного единства, от коллег-депутатов Госдумы Анатолия Лесуна и Натальи Назаровой сладкие подарки", - рассказал Артем Кавинов.

Также новогодние подарки и необходимые вещи передали детям и бойцам на передовой в Сватово Луганской народной республики.

"Наших ребят, нижегородцев, прибавляется на Сватовском направлении. Танкисты, мотострелки, разведчики, артиллеристы… Части из них в горячей Кременной и в Сватово передали все самое необходимое. Помогла Генпрокуратура. Семеновцы, воскресенцы, варнавинцы, краснобаковцы в эти дни получили добрые "весточки" из дома от родителей, друзей для себя и своих сослуживцев из разных уголков России. Спасибо всем, кто поддержал и помог довезти их в Луганск. Дому народного единства, ОНФ, всем гуманитарным командам на передовой – особой помощи Николая Чудотворца в такой памятный день", - отметил в заключение Артем Кавинов.

Напомним, активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии", депутатский корпус оказывают поддержку мобилизованным и военнослужащим, задействованным в СВО.

По всей стране "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

С 26 сентября в общественных приемных "Единой России" в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.