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Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" в этом году передали 2 тонны гуманитарного груза в зону проведения СВО

19 декабря 2022 18:45  [98] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Нижегородские "Волонтеры Победы" в 2022 году передали 2 тонны гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным нижегородцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Очередная партия гуманитарного груза силами добровольцев и сотрудников АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" была собрана на днях. В состав гуманитарного набора включены продукты длительного хранения: чай, кофе, консервы, крупы, сахар, конфеты. Кроме того, мобилизованным нижегородцам отправлены новогодние открытки и письма.

К оказанию помощи присоединились и участники Великой Отечественной войны. Так, Исаак Захарович Ясиновский, принимавший участие в боях под Сталинградом и награжденный множеством медалей и орденов, выделил собственные денежные средства на закупку теплых вещей предметов гигиены  и необходимых медикаментов для мобилизованных.

"Хотим выразить огромную благодарность всем неравнодушным! Общими усилиями у нас получилось собрать уже целых две тонны товаров первой необходимости для мобилизованных нижегородцев. Такая помощь сейчас как никогда необходима нашим защитникам. Важно, чтобы они чувствовали поддержку соотечественников, наше единство. В новую гуманитарную партию мы вложили и частичку новогодних поздравлений в виде открыток и оберегов, чтобы наши воины почувствовали волшебство наступающих праздников", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что НРО ЛДПР доставило гуманитарный груз участникам СВО.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь
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