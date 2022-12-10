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Общество

Электричество частично отключено в пяти районах Нижнего Новгорода 20 декабря

20 декабря 2022 09:55  [1] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем электроснабжения 20 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 свет будет отключен по адресам: ул.Прыгунова,14, 14а, 16, 18; ул. Автомеханическая, 28. С 13:00 до 17:00 без электроснабжения планово останутся многоквартирные дома на улице Смирнова, 53, 55, 57.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 электричество будет отключено в многоэтажках на улице Римского-Корсакова, 53, 54. С 9:00 до 17:00 без света останутся следующие адреса:
ул. Волховская, 1а, 2, 3, 7, 9, 9а, 15, 17; ул. Мышьяковская, 4-30; ул. Обрубная, 4-30; ул. Старая Канава,165, 167, 171.

В Советском районе отключение электроснабжения произойдёт в период с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Невзоровых ул; 40, 42; ул. Ошарская, 53; ул. Агрономическая, 4-52, 50а, 54а, 58, 60б, 60, 66а, 68; Парниковый пер, 1-23а; ул. Рыбинская, 1-30; ул. 2-я Оранжерейная, 11-23; Оранжерейный проезд, 1а, 1-10; ул. Тимирязева, 15; ул. Кулибина, 4.

В Ленинском районе с 9:00 до 13:00 без света останется частный сектор. В частности, ул. Игарская, 4, 10; ул. Ростовская, 15; ул. Уржумская, 1-28; ул. Юношеская, 1-24а.

В Канавинском районе с 10:00 до 12:00 электричество будет отключено по адресам: ул. Канавинская, 42, 44, 46, 48, 55, 55а, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Литвинова, 42, 44, 44б, 46.

С 12:00 до 16:00 света не будет в Ботаническом пер, 1-10; на ул. Войкова, 2, 4-10, 16, 18; ул. Зеленодольской, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49; ул. Обухова, 49а, 51.

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Теги:
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