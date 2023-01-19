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Общество

Евгений Люлин: "Почти три века студенческое братство отмечает свой праздник в Татьянин день"

25 января 2023 09:30  [58] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем студента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые студенты и аспиранты! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Почти три века студенческое братство отмечает свой праздник в Татьянин день – день основания Московского университета. Конечно, молодость немыслима без веселого кутежа, но я хочу пожелать вам направить свою энергию на дела созидания – в креативное, творческое русло!", - говорится в тексте поздравления.

"Нижегородская область развивается, открываются новые предприятия и учреждения, растет спрос на специалистов технического и гуманитарного профиля, обладающих ясным умом, умеющих мыслить нестандартно, создавать новое, передовое. От вашего упорного труда, тяги к новым знаниям, стремления к профессиональному росту зависят наши общие завтрашние достижения. Поэтому, прилагайте усилия: учитесь, мечтайте, творите!

Желаю вам оптимизма и настойчивости, верных товарищей и единомышленников, восторга научного и творческого поиска, блестящих побед во славу Нижегородской области и всего нашего Отечества!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Студенты
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