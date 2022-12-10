Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в середине декабря 33-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный в ходе телефонного разговора предложил заняться инвестированием.

Женщине рекомендовалось создать аккаунт на торговой площадке и завести электронный кошелек. Всего потерпевшая перевела на криптокошелек мошенников 1 555 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что пожелавшая заработать на инвестициях 69-летняя жительница Павлова лишилась 300 тысяч рублей.