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Происшествия

Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях

26 декабря 2022 10:18  [27] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в середине декабря 33-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный в ходе телефонного разговора предложил заняться инвестированием.

Женщине рекомендовалось создать аккаунт на торговой площадке и завести электронный кошелек. Всего потерпевшая перевела на криптокошелек мошенников 1 555 000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что пожелавшая заработать на инвестициях 69-летняя жительница Павлова лишилась 300 тысяч рублей.

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Теги:
Мошенничество
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