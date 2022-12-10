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Общество

Более 100 сотрудников АО "Теплоэнерго" получили награды в День энергетика

26 декабря 2022 12:05  [53] Общество
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

В АО "Теплоэнерго" в честь Дня энергетика традиционно прошло чествование лучших сотрудников года. Наград федерального, областного, городского и внутрикорпоративного уровней удостоились более 100 человек. 

Награды федерального уровня получили пять сотрудников АО "Теплоэнерго". В частности, медалью "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награжден главный инженер района тепловых сетей "Нагорный" Владимир Киселев. 

Участвовавший в церемонии награждения председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Беспалов поблагодарил энергетиков за труд. 

"Значение профессии энергетика сложно переоценить – вы обеспечиваете комфортное проживание каждого из нас. И здесь каждое предприятие вносит свой вклад в развитие всей отрасли. Теплоэнерго постоянно обновляет свое оборудование и обеспечивают надежное теплоснабжение. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать всем нашим энергетикам развития и процветания, а коллективам - доброго здоровья и всего самого наилучшего. Чтобы и следующий год, и все последующие периоды мы видели такую же стабильную работу и такое же развитие, которое сегодня мы наблюдаем на примере Теплоэнерго", - сказал Владимир Беспалов. 

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, поздравляя сотрудников с Днем энергетика, поблагодарил коллектив за добросовестный труд и отметил, что только благодаря вкладу каждого работника, предприятие смогло достичь высоких результатов.  

"Без такого коллектива, который душой болеет за работу, просто ничего нельзя было бы реализовать ни за прошедший год, ни за предыдущие четыре. Мы это видим и в изменении технического состояния наших объектов, и в отношении крупных, в том числе, и федеральных проектов, которые на сегодняшний день реализует Теплоэнерго. Мы прекрасно понимаем, что достигнутые результаты – это вклад каждого из наших сотрудников", - подчеркнул Илья Халтурин.

Свою высокую оценку работе сотрудников предприятия дала председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

"Теплоэнерго подошло с очень хорошими показателями ко Дню энергетики - это и километры переложенных сетей, это снижение аварийности. Но для меня как для председателя областной организации главное - это люди, которые работают в Теплоэнерго. Это настоящие профессионалы, мастера своего дела, это люди, которые всегда занимают призовые места в областных конкурсах профессионального мастерства. Теплоэнерго – это команда единомышленников, которая плечом к плечу выполняет стоящие перед ними задачи. Хочется, чтобы слова благодарности в их адрес звучали чаще. Спасибо работникам Теплоэнерго, которые делают все для того, чтобы у нас было тепло, а это значит уют, качество жизни. С праздником и новых успехов!", - сказала Елена Ленина.

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Теги:
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