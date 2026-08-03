Четыре рейса задержали в нижегородском аэропорту 3 августа Общество

Фото: Александр Воложанин

В аэропорту имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства.

Как сообщили в Росавиации, с 03:28 аэропорт принимает и отправляет самолеты только по согласованию с профильными службами. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, минувшей ночью на территории Нижегородской области действовал режим беспилотной опасности. Его отменили в 8:35.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются четыре рейса.

Самолет в Самару вместо 9:30 отправится в 13:20. Рейс в Сочи, запланированный на 14:55, перенесен на 16:30. Вылет в Минеральные Воды смещен с 13:45 на 16:40. Рейс в Екатеринбург отправится в 22:45 вместо 19:35.

Кроме того, изменения коснулись и прилетов. Задерживаются четыре рейса — из Екатеринбурга, Сочи, Калининграда и еще один из Сочи.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения в расписании при планировании поездки в аэропорт.

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы запустили из Нижнего Новгорода в Хургаду.