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Общество

Четыре рейса задержали в нижегородском аэропорту 3 августа

03 августа 2026 09:55 Общество
Четыре рейса задержали в нижегородском аэропорту 3 августа

Фото: Александр Воложанин

В аэропорту имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства.

Как сообщили в Росавиации, с 03:28 аэропорт принимает и отправляет самолеты только по согласованию с профильными службами. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, минувшей ночью на территории Нижегородской области действовал режим беспилотной опасности. Его отменили в 8:35.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются четыре рейса.

Самолет в Самару вместо 9:30 отправится в 13:20. Рейс в Сочи, запланированный на 14:55, перенесен на 16:30. Вылет в Минеральные Воды смещен с 13:45 на 16:40. Рейс в Екатеринбург отправится в 22:45 вместо 19:35.

Кроме того, изменения коснулись и прилетов. Задерживаются четыре рейса — из Екатеринбурга, Сочи, Калининграда и еще один из Сочи.

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения в расписании при планировании поездки в аэропорт.

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы запустили из Нижнего Новгорода в Хургаду.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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