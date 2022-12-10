Лучших специалистов территориальной подсистемы РСЧС наградили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совещание по подведению итогов деятельности в 2022 году территориальной подсистемы РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) прошло в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказала и.о. директора департамента региональной безопасности Нижегородской области Наталья Черепанова, в 2022 году на обновление материально-технической базы ведомства было направлено более 37 млн рублей.

В частности, было закуплено 97 пожарных автомобилей. Еще 27 единиц поступит в 1 квартале 2023 года. Также в муниципалитеты было поставлено 65 автоцистерн из запланированных 82.

В ходе совещания начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков вручил лучшим специалистам медали МЧС России, а замгубернатора Петр Банников наградил победителей смотра-конкурса на звание "Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования".

Так, лучшей ЕДДС I – III категорий стало ведомство Нижнего Новгорода, а в IV – V категориях - ЕДДС Сергачского района.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин, Юрий Шалабаев и Евгений Люлин поздравили нижегородских спасателей с профессиональным праздником.