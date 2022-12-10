Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
29 декабря 2022 09:23  [73] Нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области выполнен на 100%
29 декабря 2022 09:18  [84] Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области признана надлежащей
29 декабря 2022 09:12  [84] Нижегородской область третий год подряд становится одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД
29 декабря 2022 08:58  [81] Нижегородская область в 2022 году перевыполнила план по обеспечению образовательных организаций современной ИТ-инфраструктурой
28 декабря 2022 18:54  [237] ЦБ РФ предложил ввести специальные кредиты для малоимущих
28 декабря 2022 18:10  [241] Бюджетные средства на расчистку рек в регионе заложены до 2027 года
28 декабря 2022 16:28  [147] Игорь Тюрин: "Молодёжный парламент добился введения новых мер поддержки для аграриев"
28 декабря 2022 12:46  [195] Александр Шаронов: "Работа правительства области на его участке полномочий и ответственности заслуживает самой высокой оценки"
27 декабря 2022 16:04  [245] Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита
27 декабря 2022 15:04  [246] Депутат ЗСНО Михаил Першин открыл семинар-совещание судостроительного образовательного кластера Нижнего Новгорода
Экономика

Нижегородская область в 2022 году перевыполнила план по обеспечению образовательных организаций современной ИТ-инфраструктурой

29 декабря 2022 08:58  [81] Экономика

Нижегородская область в 2022 году перевыполнила план по обеспечению образовательных организаций современной ИТ-инфраструктурой. Региональный проект "Информационная инфраструктура" реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на итоговом заседании правительства Нижегородской области, которое прошло 28 декабря под председательством главы региона Глеба Никитина.

Всего на реализацию нацпроекта "Цифровая экономика" в регионе в этом  году было направлено 472,2 млн рублей, из которых 453,7 млн рублей - федеральные средства. Исполнение бюджета составляет 99,4%, 0,6% - это экономия.  

Егор Поляков рассказал, что проект "Информационная инфраструктура" реализуется сразу по нескольким показателям. Это и создание структурированной кабельной сети внутри школы, и работы по подключению объектов к сети Wi-Fi, настройки безопасного доступа в интернет. Кроме того, производится установка системы видеонаблюдения на входных группах. По окончании года общее количество подключенных объектов – 687. Этот показатель оказался выше прогнозируемого.

В рамках нацпроекта также организована работа единой службы оперативной помощи гражданам "122". Была проведена закупка серверного, сетевого оборудования, терминалов IP-телефонии, клиентских лицензий и программного обеспечения.

В 2022 году продолжилось развитие портала "Госуслуги" и перевод социально значимых услуг в электронную форму.

"До конца 2023 года планируем перевести 40 субсидий и грантов в режим онлайн дополнительно к 11-ти, которые уже переведены. Считаем важным в следующем году сделать акцент на внедрение проактивных услуг, то есть услуг, оказываемых без обращения заявителя. Планируем серьезно сократить сроки оказания госуслуг – на 30%. Необходимо также проработать предоставление комплексных услуг на основе жизненных ситуаций гражданина: рождения ребенка, создания семьи, получения образования и других. Так, например, с рождением ребенка у человека возникает право сразу на несколько госуслуг. Нужно дать пользователям возможность оформить все услуги комплексно, а не обращаться за каждой из них", - рассказал Егор Поляков.

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе Владимира Путина. Он включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph