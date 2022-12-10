Нижегородская область в 2022 году перевыполнила план по обеспечению образовательных организаций современной ИТ-инфраструктурой Экономика

Нижегородская область в 2022 году перевыполнила план по обеспечению образовательных организаций современной ИТ-инфраструктурой. Региональный проект "Информационная инфраструктура" реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на итоговом заседании правительства Нижегородской области, которое прошло 28 декабря под председательством главы региона Глеба Никитина.

Всего на реализацию нацпроекта "Цифровая экономика" в регионе в этом году было направлено 472,2 млн рублей, из которых 453,7 млн рублей - федеральные средства. Исполнение бюджета составляет 99,4%, 0,6% - это экономия.

Егор Поляков рассказал, что проект "Информационная инфраструктура" реализуется сразу по нескольким показателям. Это и создание структурированной кабельной сети внутри школы, и работы по подключению объектов к сети Wi-Fi, настройки безопасного доступа в интернет. Кроме того, производится установка системы видеонаблюдения на входных группах. По окончании года общее количество подключенных объектов – 687. Этот показатель оказался выше прогнозируемого.

В рамках нацпроекта также организована работа единой службы оперативной помощи гражданам "122". Была проведена закупка серверного, сетевого оборудования, терминалов IP-телефонии, клиентских лицензий и программного обеспечения.

В 2022 году продолжилось развитие портала "Госуслуги" и перевод социально значимых услуг в электронную форму.

"До конца 2023 года планируем перевести 40 субсидий и грантов в режим онлайн дополнительно к 11-ти, которые уже переведены. Считаем важным в следующем году сделать акцент на внедрение проактивных услуг, то есть услуг, оказываемых без обращения заявителя. Планируем серьезно сократить сроки оказания госуслуг – на 30%. Необходимо также проработать предоставление комплексных услуг на основе жизненных ситуаций гражданина: рождения ребенка, создания семьи, получения образования и других. Так, например, с рождением ребенка у человека возникает право сразу на несколько госуслуг. Нужно дать пользователям возможность оформить все услуги комплексно, а не обращаться за каждой из них", - рассказал Егор Поляков.

Нацпроект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе Владимира Путина. Он включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.