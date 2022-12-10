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Общество

Депутаты Думы Дзержинска поздравили жителей города с наступающим Новым годом

30 декабря 2022 11:42  [68] Общество
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска поздравили жителей своих округов с наступающим 2023 годом. 

Нина Аранович, Виктор Панов, Ирина Скрягина, Алексей Горюнов устроили для ребят веселые дворовые  праздники с конкурсами и играми, а Михаил Умнягин – новогодний квест для школьников из школы №3.

Юлия Лунюшкина, Виктор Романов, Виктория Николаева передали сладкие подарки детям из семей льготных категорий и семей мобилизованных, а депутат Сергей Дедов порадовал подарками воспитанников социального приюта.

Дети с округов №30 и №32 при поддержке своих депутатов Дениса Савинова и Евгения Минервина, а также депутата и директора стадиона "Капролактамовец" Андрея Куваева побывали в резиденции Деда Мороза, которая расположилась на каникулы на стадионе. 

Жители смогли поучаствовать в предновогодних конкурсах. Ринат Реймов организовал квест для подписчиков группы округа в соцсети, Андрей Горюнов среди школьников округа накануне Нового года провел творческий конкурс "История моей семьи", а депутат Денис Савинов - конкурс "Новогодняя открытка Деду Морозу" и пригласил всех его участников на спектакль в Дзержинский театр кукол. 

Депутаты также приняли участие в традиционной акции "Ёлка желаний".

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Теги:
Дзержинск Новый год
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