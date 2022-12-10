Николай Карякин: "Результаты, которых ПИМУ достиг к концу года, — это общий вклад в развитие региона" Общество

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин рассказал о самых значимых итогах уходящего года.

"Многие вызовы, стоящие перед Нижегородской областью, связаны с развитием технологий. Губернатор Глеб Никитин в 2021 году поддержал участие нашего университета в программе лучших вузов страны. Мы заняли первое место и получили соответствующий грант, который и реализовывали в текущем году.

Те результаты, которых ПИМУ достиг к концу года, — это общий вклад в развитие региона. Например, открытие Института реабилитации для пациентов постинсультных операций, открытие новых лабораторий. Многие из приезжающих к нам на учебу позже остаются жить в Нижнем Новгороде.

Мы видим, как сегодня в регионе развивается кардиологическая служба: в Арзамасе и Павлове открываются новые хирургические центры. Это важный вклад в борьбе со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

У ученых и медиков есть такое понятие - "стресс". Ковид — это колоссальный стресс для всей нашей системы. Но он заставил находить новые резервы и мобилизоваться. В регионе серьезно модернизируется здравоохранение и его материально-технический комплекс.

Мир большой и сложный. Если раньше у нас были приоритетные проекты в одних странах, то теперь мы, взяв у них все самое лучшее, работаем и с другими партнерами. Но медицина — это единая система. Многих докторов мы планируем отправить за рубеж на международные стажировки. Нижегородская область и наш университет открыты миру. И мы готовы интенсивно работать со всеми нашими партнерами", - сказал Николай Карякин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря 2022 года представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.