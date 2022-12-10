Депутаты Госдумы поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутаты Государственной Думы по всей Нижегородской области поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающими праздниками.

Так, Юрий Станкевич встретился с Отаром Михайловичем Дадишкилиани – ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным артистом России и заслуженным деятелем искусств Белоруссии. Прибавив себе два года в документах, он в феврале 1943 года ушел добровольцем на фронт. Его отобрали во фронтовую бригаду, которая принимала участие почти во всех боевых действиях, а между боями давала на передовой концерты для действующей армии.

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"К счастью, снова в добром здравии – на сотом году жизни – застали дома легенду театрального мира Отара Михайловича Дадишкилиани. Новосибирск, Челябинск, Минск, Горький, Хельсинки, Братислава – неполная география балетных постановок под руководством мастера. Общаться с этим человеком – большая честь. И мы, и ветераны ждем таких встреч. Важно в этой предновогодней суете отложить все дела в сторону и уделить им внимание", - отметил депутат.

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Роман Любарский побывал у ветерана Великой Отечественной войны Николая Владимировича Ларина. Окончив в 1942 году среднюю школу, Николай Ларин поступил в Горьковский автотранспортный техникум. Со второго курса, в ноябре 1943 года, был призван в ряды Советской Армии, попал на учебу в военно-морскую школу на острове Русский. А после был направлен для дальнейшего прохождения службы на военных кораблях Тихоокеанского флота.

"Уникальный человек, 6 лет прослуживший на флоте, а еще 41 год отдавший работе в НИИ химии ГГУ им. Лобачевского и Институте химии РАН. Встречи с такими людьми дают заряд бодрости и патриотизма. Обязательно нужно пользоваться каждой возможностью таких встреч, для того, чтобы перенимать мудрость и опыт старшего поколения", - сказал Роман Любарский.

Как рассказал Артем Кавинов, в эти суетливые предновогодние дни захотелось остановить время, чтобы подольше побыть с ветеранами. Александром Тимофеевичем Рябининым из Варнавина, участником Великой Отечественной войны, который ликвидировал банды бандеровцев на Украине. Степаном Васильевичем Корнилиным – ветераном из Сормовского района, который награжден медалью "За победу над Германией". Анастасией Сергеевной Синяковой, участницей войны, которая награждена медалью "За оборону Ленинграда". Антониной Михайловной Кротковой и Александром Дмитриевичем Борисенко с Бора.

"Их можно слушать часами, записывать и потом издавать книги… Книги о жизни. Век у каждого за спиной – 97, 98, 99, даже 101! Многодетные семьи начала прошлого века, кто-то с трех лет за меньшими ухаживал. Кто-то так и не выучился грамоте, с пяти на скотном дворе, копейку зарабатывал. Украина, Белоруссия, сибирская тайга российского Дальнего Востока, работа на металлургическом заводе в Алчевске на Луганщине, и конечно Нижегородчина. Но что главное? Главное, что они еще с нами, бодры, энергичны! Читают стихи, интересуются политикой, очень переживают за наших ребят, которые сейчас на передовой, и верят в победу, как тогда, в 45-ом…", - поделился депутат.

Евгений Лебедев в Сарове поздравил ветерана Великой Отечественно войны Евдокию Яковлевну Крылову. Война застала ее в Новошахтинске, в 1941 году она начала работать в полевом госпитале, было ей тогда 15 лет. Из-за бомбежек госпиталь перевели в Ростов, потом в Новомихайловку. До 1943 года Евдокия Яковлевна ухаживала за ранеными бойцами, отвозила их в тыл. Была награждена медалью "За оборону Крыма".

"Участники Великой Отечественной войны – наша гордость. Сегодня поздравил с наступающим Новым годом замечательного человека, ветерана войны Евдокию Яковлевну Крылову. После войны работала машинисткой в Ростовской области, позднее переехала к сыну в Арзамас-16. С 1989 года живет в Сарове, больше 20 лет возглавляла совет инвалидов микрорайона №4. Всю жизнь помогает людям, о ней все отзываются с большой теплотой. Пожелал Евдокии Яковлевне внимания близких, крепкого здоровья, долгих лет жизни!", - рассказал депутат.

Напомним, в Нижегородской области проходит традиционная акция "С Новым годом, ветеран!". Поздравления и подарки в преддверии праздника получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Подарки получат около 400 фронтовиков, которые в настоящее время проживают у нас в регионе.

Ежегодно инициаторами и организаторами акции выступают региональное отделение "Единой России" и нижегородское отделение "Волонтеров Победы".