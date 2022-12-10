Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 15:37  [2] Депутаты Госдумы поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Нижегородской области
30 декабря 2022 15:19  [59] Молодежный клуб появится при Межконфессиональном консультативном совете Нижнего Новгорода
30 декабря 2022 15:06  [54] Платежи по микрозаймам для россиян будут снижены с 1 июля 2023 года
30 декабря 2022 14:50  [85] Столетнюю водоразборную колонку установили в квартале церкви Трех Святителей Нижнего Новгорода
30 декабря 2022 14:36  [81] Николай Карякин: "Результаты, которых ПИМУ достиг к концу года, — это общий вклад в развитие региона"
30 декабря 2022 14:18  [94] Две площадки для запуска фейерверков доступны в Канавинском районе
30 декабря 2022 14:12  [102] Осенний призыв в армию завершился в Нижегородской области
30 декабря 2022 14:03  [107] Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Нижегородской области
30 декабря 2022 13:57  [91] Меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год
30 декабря 2022 13:50  [100] Владислав Атмахов: Самая главная задача для ЛДПР – помощь людям
Общество

Депутаты Госдумы поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Нижегородской области

30 декабря 2022 15:37  [2] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутаты Государственной Думы по всей Нижегородской области поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающими праздниками. 

Так, Юрий Станкевич встретился с Отаром Михайловичем Дадишкилиани – ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным артистом России и заслуженным деятелем искусств Белоруссии. Прибавив себе два года в документах, он в феврале 1943 года ушел добровольцем на фронт. Его отобрали во фронтовую бригаду, которая принимала участие почти во всех боевых действиях, а между боями давала на передовой концерты для действующей армии.

"К счастью, снова в добром здравии – на сотом году жизни – застали дома легенду театрального мира Отара Михайловича Дадишкилиани. Новосибирск, Челябинск, Минск, Горький, Хельсинки, Братислава – неполная география балетных постановок под руководством мастера. Общаться с этим человеком – большая честь. И мы, и ветераны ждем таких встреч. Важно в этой предновогодней суете отложить все дела в сторону и уделить им внимание", - отметил депутат.  

Роман Любарский побывал у ветерана Великой Отечественной войны Николая Владимировича Ларина. Окончив в 1942 году среднюю школу, Николай Ларин поступил в Горьковский автотранспортный техникум. Со второго курса, в ноябре 1943 года, был призван в ряды Советской Армии, попал на учебу в военно-морскую школу на острове Русский. А после был направлен для дальнейшего прохождения службы на военных кораблях Тихоокеанского флота.

"Уникальный человек, 6 лет прослуживший на флоте, а еще 41 год отдавший работе в НИИ химии ГГУ им. Лобачевского и Институте химии РАН. Встречи с такими людьми дают заряд бодрости и патриотизма. Обязательно нужно пользоваться каждой возможностью таких встреч, для того, чтобы перенимать мудрость и опыт старшего поколения", - сказал Роман Любарский. 

Как рассказал Артем Кавинов, в эти суетливые предновогодние дни захотелось остановить время, чтобы подольше побыть с ветеранами. Александром Тимофеевичем Рябининым из Варнавина, участником Великой Отечественной войны, который ликвидировал банды бандеровцев на Украине. Степаном Васильевичем Корнилиным – ветераном из Сормовского района, который награжден медалью "За победу над Германией". Анастасией Сергеевной Синяковой, участницей войны, которая награждена медалью "За оборону Ленинграда". Антониной Михайловной Кротковой и Александром Дмитриевичем Борисенко с Бора.

"Их можно слушать часами, записывать и потом издавать книги… Книги о жизни. Век у каждого за спиной – 97, 98, 99, даже 101! Многодетные семьи начала прошлого века, кто-то с трех лет за меньшими ухаживал. Кто-то так и не выучился грамоте, с пяти на скотном дворе, копейку зарабатывал. Украина, Белоруссия, сибирская тайга российского Дальнего Востока, работа на металлургическом заводе в Алчевске на Луганщине, и конечно Нижегородчина. Но что главное? Главное, что они еще с нами, бодры, энергичны! Читают стихи, интересуются политикой, очень переживают за наших ребят, которые сейчас на передовой, и верят в победу, как тогда, в 45-ом…", - поделился депутат. 

Евгений Лебедев в Сарове поздравил ветерана Великой Отечественно войны Евдокию Яковлевну Крылову. Война застала ее в Новошахтинске, в 1941 году она начала работать в полевом госпитале, было ей тогда 15 лет. Из-за бомбежек госпиталь перевели в Ростов, потом в Новомихайловку. До 1943 года Евдокия Яковлевна ухаживала за ранеными бойцами, отвозила их в тыл. Была награждена медалью "За оборону Крыма".

"Участники Великой Отечественной войны – наша гордость. Сегодня поздравил с наступающим Новым годом замечательного человека, ветерана войны Евдокию Яковлевну Крылову. После войны работала машинисткой в Ростовской области, позднее переехала к сыну в Арзамас-16. С 1989 года живет в Сарове, больше 20 лет возглавляла совет инвалидов микрорайона №4. Всю жизнь помогает людям, о ней все отзываются с большой теплотой. Пожелал Евдокии Яковлевне внимания близких, крепкого здоровья, долгих лет жизни!", - рассказал депутат. 

Напомним, в Нижегородской области проходит традиционная акция "С Новым годом, ветеран!". Поздравления и подарки в преддверии праздника получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Подарки получат около 400 фронтовиков, которые в настоящее время проживают у нас в регионе. 

Ежегодно инициаторами и организаторами акции выступают региональное отделение "Единой России" и нижегородское отделение "Волонтеров Победы".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны Единая Россия Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph