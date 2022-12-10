Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, дорожные службы перед прогнозируемыми снегопадами подготовили более 400 единиц муниципальной техники и около 4 тысяч рабочих.

В усиленный режим работы также переведены "Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал. Эти службы в связи с прогнозируемым в конце следующей недели похолоданием готовы к оперативному реагированию на возможные аварии и отключения.