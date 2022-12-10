Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 17:01  [14] Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными на период новогодних праздников
30 декабря 2022 16:52  [42] Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
30 декабря 2022 16:43  [81] Движение трамваев №6 и №7 в Сормовском районе возобновлено на участке до станции "Варя"
30 декабря 2022 16:37  [61] Почти 500 уголовных дел возбудили в Нижегородской области за подделку водительских прав
30 декабря 2022 16:28  [82] Андрей Гнеушев посетил семьи мобилизованных нижегородцев
30 декабря 2022 16:22  [76] Давид Мелик-Гусейнов опроверг задержку капремонтов в школах Нижегородской области
30 декабря 2022 16:05  [84] Зачёты по курсу военной подготовки введут в российских вузах
30 декабря 2022 15:44  [97] Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники
30 декабря 2022 15:37  [103] Депутаты Госдумы поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Нижегородской области
30 декабря 2022 15:19  [115] Молодежный клуб появится при Межконфессиональном консультативном совете Нижнего Новгорода
Общество

Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

30 декабря 2022 16:52  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, дорожные службы перед прогнозируемыми снегопадами подготовили более 400 единиц муниципальной техники и около 4 тысяч рабочих.

В усиленный режим работы также переведены "Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал. Эти службы в связи с прогнозируемым в конце следующей недели похолоданием готовы к оперативному реагированию на возможные аварии и отключения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph