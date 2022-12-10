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Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, дорожные службы перед прогнозируемыми снегопадами подготовили более 400 единиц муниципальной техники и около 4 тысяч рабочих.
В усиленный режим работы также переведены "Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал. Эти службы в связи с прогнозируемым в конце следующей недели похолоданием готовы к оперативному реагированию на возможные аварии и отключения.
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