Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний" Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней воспитанницы ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.



"Как и обещал, подарил Даше загаданный подарок. Выяснил подробности, она хотела плюшевого медведя. Купил сразу два - большого и поменьше. Конечно, подарки получили и другие воспитанники Первого санаторного детского дома, куда я приехал с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но несмотря на то, что подарки вручили детям, мы, взрослые, получили от них намного больше - искренние улыбки, радость и благодарности", - написал Юрий Шалабаев, поблагодарив ребят за тёплый приём.

Заместитель директора по воспитательной работе ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Лариса Гришанова рассказала, что в учреждении воспитываются 64 ребёнка - от самых маленьких до совершеннолетних. "Все они очень ждут новогоднего чуда, любят встречать гостей, любят внимание. И как же важно, чтобы в такой праздник, как Новый год, они были не одни! Спасибо всем, кто пришёл и исполнил детские мечты", - сказала заместитель директора, добавив, что малыши загадывали на праздник игрушки, машинки и наборы для рисования, а воспитанники постарше - различные гаджеты.

Своими эмоциями от подарка поделилась одиннадцатилетняя воспитанница ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Мария.

"Мне подарили огромный набор специальных маркеров, альбом и сладости. Я рисую с самого детства и всегда мечтала о таком наборе! Как же я счастлива!", - рассказала девочка.

Также с праздничной программой для детей приехали "Волонтёры Победы".

"Испытываю чувство огромной благодарности ко всем, кто принял участие в акции. Ещё в этом году мы впервые оформляли для ребят индивидуальные открытки с пожеланиями от тех, кто снял с ёлки желаний их шарик. Это непередаваемые эмоции - видеть детскую радость от исполнения заветной мечты!", - подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, в прошлом году глава города Юрий Шалабаев также поздравлял воспитанников ГКОУ "Первый санаторный детский дом", в рамках акции "Елка желаний" подарив шведскую стенку, которая была необходима для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.