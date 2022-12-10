Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2022 12:38  [44] Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту 6-летнего мальчика - покататься в кабине поезда
31 декабря 2022 12:11  [78] Депутат Госдумы Юрий Станкевич поздравил воспитанников Таремского детского дома с наступающим Новым годом
31 декабря 2022 12:01  [83] Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний"
31 декабря 2022 11:49  [97] Новогодний обратный отсчёт включат на Нижегородской телебашне 31 декабря
31 декабря 2022 11:26  [104] Полицейские напомнили об ответственности за распитие алкоголя в общественных местах
31 декабря 2022 10:41  [128] Сергей Баринов подарил трехлетней Амине шведскую стенку
31 декабря 2022 10:34  [111] Юрий Шалабаев: "Новый год - это время исполнения чудес и желаний"
31 декабря 2022 10:12  [114] Олег Лавричев: "Новогоднее чудо мы можем сделать сами, своими руками"
31 декабря 2022 09:55  [120] Евгений Люлин: "Новогодние праздники - самые любимые, теплые, семейные"
30 декабря 2022 18:46  [276] Нижегородские компании в 2022 году получили от Фонда содействия инновациям более 350 млн рублей
Общество

Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний"

31 декабря 2022 12:01  [83] Общество
фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней воспитанницы ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Как и обещал, подарил Даше загаданный подарок. Выяснил подробности, она хотела плюшевого медведя. Купил сразу два - большого и поменьше. Конечно, подарки получили и другие воспитанники Первого санаторного детского дома, куда я приехал с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но несмотря на то, что подарки вручили детям, мы, взрослые, получили от них намного больше - искренние улыбки, радость и благодарности", - написал Юрий Шалабаев, поблагодарив ребят за тёплый приём.

Заместитель директора по воспитательной работе ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Лариса Гришанова рассказала, что в учреждении воспитываются 64 ребёнка - от самых маленьких до совершеннолетних. "Все они очень ждут новогоднего чуда, любят встречать гостей, любят внимание. И как же важно, чтобы в такой праздник, как Новый год, они были не одни! Спасибо всем, кто пришёл и исполнил детские мечты", - сказала заместитель директора, добавив, что малыши загадывали на праздник игрушки, машинки и наборы для рисования, а воспитанники постарше - различные гаджеты.

Своими эмоциями от подарка поделилась одиннадцатилетняя воспитанница ГКОУ "Первый санаторный детский дом" Мария.

"Мне подарили огромный набор специальных маркеров, альбом и сладости. Я рисую с самого детства и всегда мечтала о таком наборе! Как же я счастлива!", - рассказала девочка.

Также с праздничной программой для детей приехали "Волонтёры Победы".

"Испытываю чувство огромной благодарности ко всем, кто принял участие в акции. Ещё в этом году мы впервые оформляли для ребят индивидуальные открытки с пожеланиями от тех, кто снял с ёлки желаний их шарик. Это непередаваемые эмоции - видеть детскую радость от исполнения заветной мечты!", - подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, в прошлом году глава города Юрий Шалабаев также поздравлял воспитанников ГКОУ "Первый санаторный детский дом", в рамках акции "Елка желаний" подарив шведскую стенку, которая была необходима для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph