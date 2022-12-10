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Общество

Андрей Саносян исполнил мечту 11-летнего Никиты Соковикова, героически спасшего из воды девочку

31 декабря 2022 15:30  [45] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Андрей Саносян исполнил мечту 11-летнего Никиты Соковикова, героически спасшего из воды девочку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель губернатора принял участие в акции "Елка желаний". 11-летнему Никите Соковикову из Нижнего Новгорода он подарил горный велосипед и сладкий презент.

"Участвую в акции "Елка желаний" уже третий год и каждый раз испытываю очень теплые ощущения и радость, когда снимаю с елки шарик с детским желанием. Никита, которому мне посчастливилось сделать сюрприз, - отличный парень! Знаю, что этим летом он поступил, как настоящий герой, и спас из речки Керженец девочку. Не все взрослые сумели бы так быстро и четко среагировать. Такие ребята, как Никита, – это будущее нашей страны. Очень рад, что удалось порадовать его в преддверии нового года", - сказал Андрей Саносян.

Мама мальчика Оксана Соковикова рассказала, что Никита писал Деду Морозу и верил, что чудо произойдет.

"Мой сын очень любит спорт, занимается плаванием, а летом, как любой мальчишка, любит ходить на рыбалку. Теперь он сможет с друзьями кататься на велосипеде, как и мечтал", - сказала Оксана Соковикова.

Никита поблагодарил гостя за исполнение новогоднего желания, поздравил нижегородцев с Новым годом и пожелал им верить в чудеса.

"Пишите Деду Морозу, и ваши мечты будут исполняться!" - сказал он.

"Елка желаний" — акция Всероссийского проекта "Мечтай со мной", которая проводится по всей стране в дни новогодних праздников. В рамках акции исполняются в том числе мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот или детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных елок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, центрах поддержки бизнеса, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области во Всероссийском проекте "Елка желаний" принимают участие представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, федеральных органов власти, Законодательного собрания, а также бизнеса.

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