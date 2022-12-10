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Происшествия

Сорок пожарных тушили огонь в складском здании в Канавине

01 января 2023 09:27  [70] Происшествия

Сорок пожарных тушили огонь в складском здании в Канавине.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, тревожный сигнал о ЧП на ул. Кузбасской поступил 31 декабря в 18:30.

На место в оперативном порядке выехали огнеборцы.

Автоматически подразделения привлекались по рангу пожара №2. Было установлено, что в металлическом ангаре горели деревянные поддоны. Ранг пожара понизили до №1БИС.

На тушении были задействованы 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

В 18:56 пожар удалось локализовать на площади 60 кв.м. В 19:10 было объявлено о ликвидации открытого горения.

В результате пожара никто не пострадал.

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Теги:
Пожар
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