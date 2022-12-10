Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе "Пробуждая сердца"

Жители Нижегородской области могут принять участие во втором творческом конкурсе памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового "Пробуждая сердца".
Впервые конкурс проводился в начале 2022 года: было прислано более 10 000 заявок со всей России и 20 стран мира.
Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, "без классики души не воспитаешь".
Его верная спутница жизни, народная артистка России Ирина Купченко, снова возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Зара, Дмитрий Дюжев, Сергей Войтенко и актер театра и кино Алексей Бардуков. Многие из них были экспертами и в первом конкурсе "Пробуждая сердца".
"Конкурс был не для тех, кто хочет стать артистами, хотя, мне кажется, многие из участников могли бы стать. Главное было – увидеть искренность, понимание, то, о чем участники читают, что играют, способ подачи материала, - рассказала об оценке работ первого конкурса Ирина Купченко. - А главное, конкурсанты до конкурса могли ведь никогда не сталкиваться с русской классической литературой, но потом она навсегда осталась с ними. Лучший учебник жизни – это хорошая книга. Это ведь глубокие размышления великих людей о жизни, а это, в свою очередь, формирует как личность ребенка и молодого человека. И что еще замечательнее, человек, который любит книгу, никогда не будет одинок".
Заявки по-прежнему принимаются через личные кабинеты на сайте конкурса. Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов. В отдельную номинацию выделили стихи собственного сочинения.
"В этот раз мы решили не ограничивать тематически участников конкурса. Но так как мы гражданско-патриотическое движение, мы, конечно, очень ждем и будем благодарны за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, в том числе нашего времени, - отметила сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Прикосновение к творчеству великих людей или проба вашего пера оставит след на всю жизнь, поэтому вы уже будете победителями, просто приняв участие в конкурсе".
Как сообщает общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", теперь принять участие в конкурсе могут и дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.
Помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.
Заявки принимаются через личные кабинеты участников до дня рождения Василия Ланового – 16 января 2023 года. И ровно через месяц – 16 февраля – будут объявлены имена федеральных победителей. Подробную информацию можно получить в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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