Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 января 2023 10:08  [48] Показы спектакля "Человеку нужен человек" пройдут в ТЮЗе 14 января
01 января 2023 16:21  [273] Модельные библиотеки подготовили для жителей Нижегородской области праздничные мероприятия
01 января 2023 11:17  [502] Туристический поезд на родину Морозко в Нижегородской области будет организован 3 и 5 января
01 января 2023 10:23  [477] Нижегородские театры подготовили масштабную программу в новогодние каникулы
01 января 2023 09:41  [339] Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе "Пробуждая сердца"
31 декабря 2022 16:06  [434] Новогодняя площадка "Спорт Порт" открылась рядом со стадионом "Нижний Новгород"
31 декабря 2022 15:14  [373] НГИАМЗ предлагает более 30 программ и выставок в новогодние каникулы
30 декабря 2022 15:58  [309] Более 50 бесплатных мероприятий для детей пройдет в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы
30 декабря 2022 12:36  [265] Рождественская воздухоплавательная фиеста пройдет в Нижнем Новгороде 4-8 января
29 декабря 2022 18:00  [410] Музыкальный фестиваль "Новогоднее соло" стартует в Нижнем Новгороде 29 декабря
Культура и отдых

Показы спектакля "Человеку нужен человек" пройдут в ТЮЗе 14 января

02 января 2023 10:08  [48] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородском государственном театре юного зрителя 14 января 2023 года пройдут показы спектакля "Человеку нужен человек" по пьесе нижегородской журналистки и драматурга Неллы Прибутковской.

Сюжет пьесы выстроен на основе реальных историй воспитанников детских домов и школ-интернатов региона. Начало спектаклей в 14:00 и 18:00. Вырученные от продажи билетов средства планируется передать благотворительному фонду "Жизнь без границ", который оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, осенью 2022 года Нижегородский ТЮЗ принимал участие в социальном проекте для детей-сирот и воспитанников школ-интернатов Нижегородской области "ЧЕбуриада-2022. Человеку нужен человек". В рамках этого проекта сотрудники театра провели творческий конкурс "Коробка". Его участники – воспитанники детских домов Нижегородской области — написали свои рассказы на тему "Человеку нужен человек" и сложили в специальную коробку.

В своих рассказах ребята размышляют о сложностях жизни без родителей и своей обиде на них, о дружбе, предательстве и соперничестве, о вере и сомнениях.

На основе этих историй Нелла Прибутковская написала пьесу, в которой звучат подлинные слова ребят. Ее действующими лицами стали дети из детских домов и люди, встречи с которыми им запомнились, оказались важными и определяющими в их жизни. Общность проблем и вопросов, волнующих детей-сирот, позволила объединить их истории в одном спектакле, который поставил режиссер Владимир Червяков.

"Для меня самое главное, что этот спектакль состоялся. Получилась очень душевная, честная и искренняя постановка. Надеюсь, что наше уважительное отношение к юным авторам историй, на основе которых написана пьеса "Человеку нужен человек", подарит им веру в себя, надежду на лучшее будущее и, конечно же, сделает ТЮЗ для них тем местом, где о них заботятся, о них думают и разговаривают с ними как со взрослыми", – поделилась впечатлениями директор Нижегородского государственного театра юного зрителя Инна Ванькина.

(12+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph