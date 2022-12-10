Показы спектакля "Человеку нужен человек" пройдут в ТЮЗе 14 января Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородском государственном театре юного зрителя 14 января 2023 года пройдут показы спектакля "Человеку нужен человек" по пьесе нижегородской журналистки и драматурга Неллы Прибутковской.

Сюжет пьесы выстроен на основе реальных историй воспитанников детских домов и школ-интернатов региона. Начало спектаклей в 14:00 и 18:00. Вырученные от продажи билетов средства планируется передать благотворительному фонду "Жизнь без границ", который оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, осенью 2022 года Нижегородский ТЮЗ принимал участие в социальном проекте для детей-сирот и воспитанников школ-интернатов Нижегородской области "ЧЕбуриада-2022. Человеку нужен человек". В рамках этого проекта сотрудники театра провели творческий конкурс "Коробка". Его участники – воспитанники детских домов Нижегородской области — написали свои рассказы на тему "Человеку нужен человек" и сложили в специальную коробку.

В своих рассказах ребята размышляют о сложностях жизни без родителей и своей обиде на них, о дружбе, предательстве и соперничестве, о вере и сомнениях.

На основе этих историй Нелла Прибутковская написала пьесу, в которой звучат подлинные слова ребят. Ее действующими лицами стали дети из детских домов и люди, встречи с которыми им запомнились, оказались важными и определяющими в их жизни. Общность проблем и вопросов, волнующих детей-сирот, позволила объединить их истории в одном спектакле, который поставил режиссер Владимир Червяков.

"Для меня самое главное, что этот спектакль состоялся. Получилась очень душевная, честная и искренняя постановка. Надеюсь, что наше уважительное отношение к юным авторам историй, на основе которых написана пьеса "Человеку нужен человек", подарит им веру в себя, надежду на лучшее будущее и, конечно же, сделает ТЮЗ для них тем местом, где о них заботятся, о них думают и разговаривают с ними как со взрослыми", – поделилась впечатлениями директор Нижегородского государственного театра юного зрителя Инна Ванькина.

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