Обрушение личного жилого дома в селе Вязовка произошло 2 января Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области

Обрушение личного жилого дома в селе Вязовка произошло 2 января.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, 2 января в 08:50 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в с. Вязовка Кстовского муниципального округа.



На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. Произошло обрушение одной из стен дома.

В 09:27 удалось локализовать пожар на площади 144 кв. м. В 09:47 было объявлено о ликвидации открытого горения, в 10:20 - о ликвидации последствий пожара.

В результате ЧП никто не погиб. Пострадала девушка 2001 г.р. Она была госпитализирована.

В настоящее время выясняется причина случившегося.