Обвиняемого в гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Обвиняемого по делу о гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО до 14 апреля включительно. Решение принял Нижегородский районный суд, сообщили в его пресс-службе.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было удовлетворено 17 февраля 2026 года. Обвиняемому Андрею Якимову вменяется преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил надлежащую очистку кровли жилого дома от снега, наледи и сосулек. Вечером 14 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома сошел лед, который упал на двух проходивших мимо девушек. Одна из них получила ссадины и ушибы, а вторая скончалась. Фигурант уголовного дела вину не признал.

Добавим, что еще один смертельный случай произошел в селе Каменка Воротынского округа. Там после падения наледи погиб 38-летний мужчина.