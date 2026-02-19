Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 февраля 2026 18:29
Обвиняемого в гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО
19 февраля 2026 15:47
Более 1 млрд рублей взыщут с нижегородского дорожного картеля
19 февраля 2026 11:00
Вместо срока — штраф: экс-главе Советского района Исаеву смягчили приговор
19 февраля 2026 09:59
Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения
18 февраля 2026 19:40
Нижегородцы озолотили мошенников почти на 34 млн рублей
18 февраля 2026 19:16
Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 17:38
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за неуборки снега в Пильне
18 февраля 2026 14:25
Массовое ДТП парализовало движение на съезде к метромосту в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 14:00
Вышедший из СИЗО Дмитрий Дзепа обжалует изъятие имущества
18 февраля 2026 13:23
Один человек погиб и трое пострадали на ночном пожаре в Борском округе
Происшествия

Обвиняемого в гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО

19 февраля 2026 18:29 Происшествия
Обвиняемого по делу о гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Обвиняемого по делу о гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО до 14 апреля включительно. Решение принял Нижегородский районный суд, сообщили в его пресс-службе. 

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было удовлетворено 17 февраля 2026 года. Обвиняемому Андрею Якимову вменяется преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил надлежащую очистку кровли жилого дома от снега, наледи и сосулек. Вечером 14 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома сошел лед, который упал на двух проходивших мимо девушек. Одна из них получила ссадины и ушибы, а вторая скончалась. Фигурант уголовного дела вину не признал. 

Добавим, что еще один смертельный случай произошел в селе Каменка Воротынского округа. Там после падения наледи погиб 38-летний мужчина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снег Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2026 17:38
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за неуборки снега в Пильне
17 февраля 2026 16:16
Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш
16 февраля 2026 16:53
Бастрыкин заинтересовался гибелью 19-летней девушки на Варварке
13 февраля 2026 20:04
Ледяная глыба упала на детей в центре Нижнего Новгорода: что известно
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных