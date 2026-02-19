Более 1 млрд рублей взыщут с нижегородского дорожного картеля

Нижегородский областной суд 18 февраля рассмотрел апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда Нижнего Новгорода от 10 ноября 2025 года, касающееся взыскания средств в размере более 1 млрд рублей, полученных в нарушение антимонопольного законодательства.
Иск был подан заместителем Генерального прокурора Российской Федерации в отношении группы юридических лиц и двух физических лиц, ранее занимавших руководящие должности в муниципальных предприятиях.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что участники картеля согласовывали свои действия при участии в электронных аукционах на выполнение работ для муниципальных нужд. Он удовлетворил иск, постановив взыскать указанную сумму в доход государства, расценив ее как полученный по недействительным сделкам доход, извлеченный в результате антиконкурентных действий.
Апелляционная коллегия согласилась с выводами Ленинского райсуда, подтвердив, что действия ответчиков привели к нарушению конкурентной среды и необоснованному расходованию бюджетных средств.
Апелляционные жалобы были отклонены, и решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что Главное управление автодорог Нижегородской области расторгло контракт на 1,4 млрд рублей с "Нижегородавтодором". Кроме того, с этой же компанией разорвали договор на ремонт дорог в северных районах Нижегородской области из-за нарушений сроков.
