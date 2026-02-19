Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Более 1 млрд рублей взыщут с нижегородского дорожного картеля

19 февраля 2026 15:47 Происшествия
Более 1 млрд рублей взыщут с нижегородского дорожного картеля

Нижегородский областной суд 18 февраля рассмотрел апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда Нижнего Новгорода от 10 ноября 2025 года, касающееся взыскания средств в размере более 1 млрд рублей, полученных в нарушение антимонопольного законодательства.

Иск был подан заместителем Генерального прокурора Российской Федерации в отношении группы юридических лиц и двух физических лиц, ранее занимавших руководящие должности в муниципальных предприятиях.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что участники картеля согласовывали свои действия при участии в электронных аукционах на выполнение работ для муниципальных нужд. Он удовлетворил иск, постановив взыскать указанную сумму в доход государства, расценив ее как полученный по недействительным сделкам доход, извлеченный в результате антиконкурентных действий.

Апелляционная коллегия согласилась с выводами Ленинского райсуда, подтвердив, что действия ответчиков привели к нарушению конкурентной среды и необоснованному расходованию бюджетных средств.

Апелляционные жалобы были отклонены, и решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Главное управление автодорог Нижегородской области расторгло контракт на 1,4 млрд рублей с "Нижегородавтодором". Кроме того, с этой же компанией разорвали договор на ремонт дорог в северных районах Нижегородской области из-за нарушений сроков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дороги Прокуратура Суд
