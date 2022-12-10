Концепцию благоустройства сада в Студеном квартале разработали по заказу АНО "АСИРИС" Общество

Концепцию благоустройства сада при усадьбе М.Ф. Щелокова в Студеном квартале в Нижнем Новгороде по заказу АНО "АСИРИС" подготовила студия ландшафтной архитектуры "Фьюжн".

Работа по ревитализации исторической территории в границах улиц Студеной, Звездинки, Алексеевской и переулка Холодного в Нижнем Новгороде ведется с 2021 года. Как подчеркнули в "АСИРИС", символическое открытие нового заповедного квартала 25 декабря показало востребованность этого места среди нижегородцев и гостей города: первый день фестиваля «Праздник света и обыкновенных чудес» здесь посетило около тысячи человек.

В планах агентства - поэтапное сохранение и развитие Студеного квартала. Концепция благоустройства предусматривает озеленение сада кустарниками калины, гортензии и сирени, вьющимися растениями – княжиком, девичьим виноградом, клематисами, плодовыми культурами – боярышником и иргой. Сад уже сейчас наполнен большими деревьями – березами повислыми и липами мелколистными, кроны которых создают тень в квартале в течение всего дня. Учитывая световые условия территории, разработчики концепции предусмотрели высадку там тенелюбивых цветов многолетников – хоста, барвинок, астильба. Из хвойных деревьев в композицию сада будут добавлены несколько сербских елей или пихт, которые можно будет украшать на новогодние праздники.

"Все виды устойчивы к нашим погодным условиям и успешно используются при озеленении территорий. Со входа в Студеный квартал на улице Алексеевской будет создан большой цветник из злаковых и луковичных культур. Такая композиция сохранит свежесть с весны по осень", - рассказал директор архитектурно-ландшафтного бюро "Фьюжн" Владислав Носков.

Кроме того, в бывшем приусадебном саду должны быть высажены декоративные и плодовые яблони.

Итоговый список растений будет определен в ходе технической подготовки проекта благоустройства.

В саду могут быть установлены деревянные малые архитектурные формы в стилистике русских усадеб XVII-XIX веков: перголы - деревянные прямолинейные конструкции у стен соседствующих зданий для вьющихся растений; беседки; большие вазоны в стилистике усадьбы Щелокова, поддерживающие общий ансамбль сооружений по периметру сада.

Концепцией предусмотрено минимальное освещение в саду для создания уютной атмосферы, в том числе и в зимне-осенний период: функциональная подсветка основных точек (углов, поворотов дорожек, перекрестков), а также локальная подсветка площадок и некоторых деревьев. Кроме того, световая организация в квартале будет спланирована с учетом потребностей расположенной здесь церкви.

В качестве покрытия садовых дорожек концепцией предлагается использовать устойчивую к нашим погодным условиям клинкерную плитку. Этот материал, по словам авторов концепции, должен подчеркнуть историчность территории Студеного квартала.

Также тропинки сада планируется покрывать гранитным отсевом. Этот природный материал хорошо пропускает влагу, устойчив к большим нагрузкам (что особенно актуально для территории с большой проходимостью). В ансамбле с этим видом покрытия цветники оформят каменной засыпкой. На площадках для массовых мероприятий будет постелен рулонный газон. Деревянный настил на сцене планируется выполнить из досок хвойных пород, пропитанных маслом, без дополнительной покраски, чтобы материал приобрел естественный серый цвет.

СПРАВКА

Главная достопримечательность Студеного квартала – усадьба М. Н. Щелокова, построенная в 1890—1903 годах. Усадебный комплекс сохранил исторические архитектурное и планировочное решения. В ансамбль входят главный дом, флигель, служебный корпус и ограда с кованой решёткой. Весь исторический комплекс сегодня — объект культурного наследия регионального значения. Перед домом-особняком купца Щелокова, в северном углу двора растет 300-летний дуб – памятник природы. В служебном корпусе усадьбы Щелокова ныне расположен католический храм – Храм Успения Пресвятой Богородицы.