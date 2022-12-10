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Общество

Более 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировано в Сормовском районе в 2022 году

03 января 2023 17:32  [1] Общество

В рамках ремонтной кампании в Сормовском районе в 2022 году было отремонтировано 62 179 кв. метров дорожного полотна. Об этом сообщили в районной администрации.

Как пояснили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода, 43 тысячи кв. метров дорог было капитально отремонтировано в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Это два больших участка дорог на ул. Коновалова и Гаугеля.

В рамках реализации проекта "Вам решать!" было отремонтировано 10 522 кв. метров дорожного покрытия на шести участках дорог Сормовского района - улицах Биробиджанской, Комитетской, Перова, Унженской, Формовочной, Фубровской и тротуар на ул. Вождей революции.

В рамках ямочного ремонта было обновлено 8 657 кв. м асфальтового покрытия на участках улиц Вождей революции, Гаугеля, Зайцева, Ефремова, Иванова, Планетной, Ясной и других.

"В зимний период ремонт дорог продолжается - мелкие дефекты устраняются при помощи асфальтовой крошки. Это временный вариант ремонта, "скорая помощь", если можно так сказать, чтобы выбоины не разрастались. Ямочный ремонт традиционным горячим способом начнется весной, обычно в конце апреля уже начинаются первые работы", - пояснили в администрации Сормовского района.

Ранее глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях рассказал, что работа по ремонту участков дорог, ведущих к объектам социальной инфраструктуры, будет продолжена. "В следующем году по национальному проекту продолжим ремонтировать объекты у детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, больниц. В разных районах города планируется привести в порядок дороги к школам №№ 124, 43, 190, 7, 154, 124, лицею № 165 и школе-интернату № 8; к детским садам №№ 447, 162, 234, 413, 49, 267, 467, 391 и 360; поликлинике № 7 и больнице №38", - сообщил Юрий Шалабаев.

Как добавили в МКУ "ГУММиД", всего в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать покрытие проезжей части площадью 261 224 кв.метров.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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