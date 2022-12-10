Более 60 граффити с рекламой продаж наркотиков закрасили в Сормовском районе в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 60 граффити с рекламой продаж наркотиков закрасили в Сормовском районе в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, чаще всего незаконную рекламу размещают на многоквартирных жилых домах, торговых объектах и заборах. Управляющие компании оперативно проверяют и устраняют подобные граффити, не дожидаясь проверок.

В 2022 году было выявлено и устранено 63 таких граффити, в 2021 году - 121, в 2020 - около 300, а 2019 году - более 400.

Сообщить о незаконной рекламе можно по телефону 435 59 07.

Ранее сообщалось, что граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде вновь облили краской.