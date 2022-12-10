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Более 60 граффити с рекламой продаж наркотиков закрасили в Сормовском районе в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, чаще всего незаконную рекламу размещают на многоквартирных жилых домах, торговых объектах и заборах. Управляющие компании оперативно проверяют и устраняют подобные граффити, не дожидаясь проверок.
В 2022 году было выявлено и устранено 63 таких граффити, в 2021 году - 121, в 2020 - около 300, а 2019 году - более 400.
Сообщить о незаконной рекламе можно по телефону 435 59 07.
Ранее сообщалось, что граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде вновь облили краской.
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