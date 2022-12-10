Сильные морозы ниже – 30 градусов придут в Нижегородскую область в выходные дни Общество

Сильные морозы ниже – 30 градусов придут в Нижегородскую область в выходные дни.

Согласно сервису Яндекс.Погода на Нижегородскую область и центральную часть России надвигается похолодание с морозами ниже -3- градусов.

Так, в нижегородском регионе похолодание начнется уже к вечеру 5 января. В ночные часы столбик термометра опустится до -23 градусов, а 6 января уже в дневные часы прогнозируется – 24… - 27 градусов, в то время как ночью и вовсе до -28 мороза.

На Рождество также холодно – до -28 ниже ноля.

В воскресенье 8 января ожидается уже – 29 градусов, а к утру рабочего понедельник до – 31 мороза.