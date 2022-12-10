Акция "Новый год в каждый двор" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Акция "Новый год в каждый двор" проходит в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.

В рамках акции Волонтёры Победы Нижегородской области совместно АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" и администрацией Нижнего Новгорода для нижегородцев устраивают новогодние концерты во дворах жилых домов, знакомят с традициями и символами Нового года, поддерживая идеи добрососедства.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют всех с Новым годом, приглашают поучаствовать в конкурсах, поют песни, танцуют, читают стихи, а в конце маленьким участникам вручают сладкие подарки.

Новогодние дворовые праздники проходят на 48 площадках Нижнего Новгорода с 26 декабря по 8 января.