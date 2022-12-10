Нижегородская епархия отправила рождественские подарки на Донбасс Общество

Фото: Александр Чурбанов

В преддверии праздника Рождества Христова, 6 января, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия от Александро-Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода по окончании Божественной литургии на Донбасс отправлена гуманитарная помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии.

Теплые вещи, рождественские подарки и оборудование приобретены на средства прихожан нижегородских храмов, а поздравительные открытки подготовлены учащимися православных гимназий Нижегородской епархии.

Перед отправкой глава Нижегородской митрополии совершил молитву. Обратившись к собравшимся, митрополит Георгий сказал: "Дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами отправляем очередной груз нашим воинам, которые участвуют в специальной военной операции. Мы отправляем им оборудование, теплые вещи, сладкие подарки и еще 200 писем от наших школьников – учеников православных гимназий, чтобы поддержать наших воинов-нижегородцев. Пусть их ратный труд увенчается победой, чтобы Господь дал им силы, мужества, усердия нести свой долг. Мы благословляем наших посланцев – солдат, которые повезут им знаки нашего внимания и поклон от всей Нижегородской земли. Бог в помощь!"

Правящий архиерей благословил отправляющихся на Донбасс, окропил святой водой солдат и груз.

СПРАВКА:

По благословению митрополита Георгия в Донецкую и Луганскую народные республики от Нижегородской епархии уже пять раз отправлялись грузовые автомобили с гуманитарной помощью: продуктами питания, медицинскими принадлежностями и средствами личной гигиены, одеждой, одноразовой посудой и другими вещами.

Первая автоколонна отправилась в Луганскую народную республику 29 марта прошлого года с 20 тоннами груза, вторая – 15 апреля с 25 тоннами в Донецкую народную республику, третья – 21 апреля в обе республики с двумя тоннами. Четвертая колонна отправилась на Донбасс 22 мая с 37,5 тоннами гуманитарного груза, 17 из которых – от Выксунской епархии. 12 сентября были отправлены теплые вещи, средства на приобретение которых собрали жители города Сарова в ходе акции "Своих не бросаем" – Саровское благочиние передало Нижегородской епархии свыше полумиллиона рублей.