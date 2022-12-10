НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Более 40 незаконных построек снесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода за 2022 год. Об этом сообщили в райадминистрации.
При этом, согласно информации, силами районной администрации демонтировано 23 объекта, а 17 - силами владельцев.
"В последние два года ведём борьбу с незаконными постройками, которые являются очагом складирования мусора и объектами пожароопасности. Незаконно установленные объекты движимого имущества, гаражи, портят внешний вид района. После демонтажа планируем благоустроить территории", - обратил внимание глава района Олег Алёшин.
Демонтаж незаконных построек произведён по следующим адресам: ул. Сергея Акимова, между ул. Искры и ул. Литературная, ул. Генерала Зимина, Новгородская, Кузбасская, Металлургическая, Аэродромная, Актюбинская, Магнитогорская, Тонкинская, Крановая, Бульвар Мира и Московское шоссе.
Кроме того, работы по демонтажу незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражей) проводят домоуправляющие компании в рамках решений собственников многоквартирных жилых домов на территории МКД.
В администрации Канавинского района уточнили, что владельцы построек были заранее уведомлены о предстоящем сносе и смогли забрать личные вещи при предъявлении документов и самостоятельно демонтировать объект или перенести на свой земельный участок. В противном случае, вещи ждали своих хозяев на складе временного хранения, где они также смогли их забрать при предъявлении документов и оплаты услуг склада временного хранения.
Подробности демонтажа объекта всегда можно узнать в уведомлении администрации Канавинского района по контактному телефону: 246-33-22 или в территориальных органах самоуправления (ТОС).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+