Более 40 незаконных построек снесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода за 2022 год Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 40 незаконных построек снесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода за 2022 год. Об этом сообщили в райадминистрации.

При этом, согласно информации, силами районной администрации демонтировано 23 объекта, а 17 - силами владельцев.

"В последние два года ведём борьбу с незаконными постройками, которые являются очагом складирования мусора и объектами пожароопасности. Незаконно установленные объекты движимого имущества, гаражи, портят внешний вид района. После демонтажа планируем благоустроить территории", - обратил внимание глава района Олег Алёшин.

Демонтаж незаконных построек произведён по следующим адресам: ул. Сергея Акимова, между ул. Искры и ул. Литературная, ул. Генерала Зимина, Новгородская, Кузбасская, Металлургическая, Аэродромная, Актюбинская, Магнитогорская, Тонкинская, Крановая, Бульвар Мира и Московское шоссе.

Кроме того, работы по демонтажу незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражей) проводят домоуправляющие компании в рамках решений собственников многоквартирных жилых домов на территории МКД.

В администрации Канавинского района уточнили, что владельцы построек были заранее уведомлены о предстоящем сносе и смогли забрать личные вещи при предъявлении документов и самостоятельно демонтировать объект или перенести на свой земельный участок. В противном случае, вещи ждали своих хозяев на складе временного хранения, где они также смогли их забрать при предъявлении документов и оплаты услуг склада временного хранения.

Подробности демонтажа объекта всегда можно узнать в уведомлении администрации Канавинского района по контактному телефону: 246-33-22 или в территориальных органах самоуправления (ТОС).