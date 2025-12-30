Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Предпраздничная акция "С Новым годом, ветеран!" продолжается в Нижегородской области 

30 декабря 2025 09:25
Предпраздничная акция С Новым годом, ветеран! продолжается в Нижегородской области 

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Нового года 119 ветеранов Великой Отечественной войны из Нижегородской области получат поздравления и подарки. Ежегодно инициаторами и организаторами акции выступают региональное отделение «Единой России» и нижегородское отделение «Волонтеров Победы».

 «По сложившейся доброй традиции в эти предпраздничные дни мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом. Такие личные встречи бесценны, ведь это возможность прикоснуться к истории нашей страны. Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за их беспримерный подвиг и готовность передавать эстафету памяти подрастающему поколению», – отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Юрий Балашов.

Поздравление с наступающим 2026 годом принял Василий Афанасьевич Кузнецов. В январе 1943 года в возрасте 17 лет он был призван на службу в ряды Советской армии. Принимал участие в битве на Курской дуге, а после выучился на наводчика миномета и был направлен на Дальний Восток. В войне с Японией в августе 1945 года был командиром минометного расчета, затем помощником командира взвода. Прошел Большой Хинган, дошел до Харбина, и закончил войну 3 сентября 1945 года. Василий Афанасьевич награжден орденом «Отечественная война» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть» и многими юбилейными медалями.

2025 год для Василия Афанасьевича стал юбилейным – он отпраздновал 100-летие. Не смотря на почтенный возраст, ветеран ведет активную общественную и военно-патриотическую деятельность: выступает с лекциями и беседами перед молодыми людьми, оказывает помощь учебным заведениям по сбору материалов для создания музеев боевой и трудовой славы. 
«Каждого ветерана, живущего на моем округе, я знаю лично и горжусь нашим знакомством и даже дружбой. Для меня честь равняться на них, и я уверен, что так думают все нижегородцы. Наш долг – ценить свободу и мирное небо над головой, которые отстояли для нашей страны, для нас и всего мира герои Великой Победы, неустанно благодарить их за подвиг во имя Родины и мудрость, передаваемую молодому поколению», – сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Василий Афанасьевич с радостью встретил гостей. Праздничное настроение ветерану создали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с волонтерами ветеран под гармонь исполнил новогодние песни. 
 «Я не ожидал, что будет столько внимания и подарков. Это очень приятно. Спасибо, что не забываете. В свою очередь тоже хочу поздравить всех с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и всех благ. А подрастающему поколению хорошо учиться, быть в первых рядах и в учебе, и в жизни», – сказал Василий Афанасьевич Кузнецов.

Также активисты и волонтеры поздравили Евгения Ивановича Макарова. Его боевой путь начался в 17 лет. Евгений Иванович воевал радистом в пехотных частях, участвовал в освобождении Смоленска и Ельни. Летом 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта принимал участие в знаменитой операции «Багратион». В июне 1944 года, будучи раненым, продолжал поддерживать радиосвязь с командованием, за что был удостоен ордена Славы III степени. В дальнейшем ветеран освобождал Белоруссию и Польшу, Победу встретил в Берлине. После войны до 1951 года служил в составе группы советских войск в Германии. Затем вернулся в Горький, где до выхода на пенсию работал на одном из оборонных предприятий города.

«Буквально два дня осталось до Нового года, и по нашей многолетней традиции в эти предпраздничные дни мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной, привозим подарки, гостинцы. Но самое главное в этой акции – внимание: многие ветераны по состоянию здоровья нечасто выходят из дома, и для них очень важно пообщаться, поделиться воспоминаниями. Хочется пожелать, чтобы наши ветераны жили как можно дольше и передавали подрастающему поколению ту память о Победе, которую они несут в своих сердцах», - сказала руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Акция «С Новым годом, ветеран!» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области стартовала 24 декабря и продлится до конца месяца.

