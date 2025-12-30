Семья из Ростова переехала в Арзамас после поездки в Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале о семье, которая после визита в регион решила переехать в Арзамас. По его словам, эта история стала для него одним из самых трогательных новогодних подарков.

Никитин сообщил, что получил обращение через электронную приемную. В письме женщина рассказала, что ее семья много путешествует и однажды решила побывать в Нижнем Новгороде. Во время осенних каникул прошлого года они приехали в регион и настолько прониклись атмосферой, что спустя несколько месяцев приняли решение о переезде.

По словам автора письма, в августе они перебрались в Арзамас. Семье удалось быстро устроить детей в школу, спортивные секции и музыкальную школу. При этом, как подчеркивалось в обращении, все получилось без знакомств и посторонней помощи.

"Особенно тронули слова о том, что автор, наверное, и не рассчитывал, что я прочитаю это обращение. Хочу сказать: для нас очень важен диалог с жителями, обратная связь от них. Так мы понимаем, насколько правильное направление выбрали, в каких возможностях, объектах Нижегородская область нуждается в первую очередь", - отметил глава региона.

Никитин подчеркнул, что Нижегородская область открыта для новых жителей, особенно для тех, кто готов искренне полюбить этот край.

"От всей души хочу пожелать этой замечательной семье из Арзамаса большого счастья! Пусть Нижегородская земля станет для вас по-настоящему родной. Спасибо вам за теплое и искреннее обращение", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что граждане Германии и Латвии получили российские паспорта и переехали в Нижегородскую область.