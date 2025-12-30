Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

13 нижегородских предприятий НХП поддержали на 51,5 млн рублей

30 декабря 2025 09:28 Общество
13 нижегородских предприятий НХП поддержали на 51,5 млн рублей

Фото: Кира Мишина

Тринадцать нижегородских предприятий, занимающихся народными художественными промыслами, в 2025 году получат почти 51,5 млн рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

Финансирование выделяется в рамках государственной программы "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области". Основные цели программы — снижение производственных издержек и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Глава регионального министерства туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что финансовая поддержка позволит предприятиям укрепить свои позиции на рынке, а также расширить производство изделий, сохраняющих культурное наследие региона. По его словам, это также позитивно скажется на развитии внутреннего туризма и сохранении традиционных ремесел.

Выбранные предприятия смогут компенсировать часть расходов, связанных с развитием товаропроводящей сети, модернизацией оборудования, выплатами молодым специалистам и их наставникам. Кроме того, субсидии покроют затраты на электроэнергию, газ, сырье, расходные материалы и инструменты.

В 2024 году аналогичную поддержку в размере 47,2 млн рублей получили три предприятия отрасли. Региональная помощь представителям народных промыслов оказывается на протяжении многих лет.

Директор ООО "Нижегородская вышивка" Павел Рябинин выразил благодарность минтуризма за поддержку. Он отметил, что благодаря вниманию со стороны региональных властей предприятия смотрят в будущее с уверенностью.

Развитие традиционных центров народных промыслов является частью национального проекта "Туризм и гостеприимство". Этот проект пришел на смену нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", запущенному по инициативе президента России Владимира Путина. В рамках новой программы внимание уделяется улучшению туристической инфраструктуры, производству оборудования, подготовке кадров, продвижению путешествий по стране и повышению качества сервиса.

Ранее сообщалось, что нижегородские художественные промыслы официально признали лучшими в России.

Теги:
Нацпроект НХП Туризм
