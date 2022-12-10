Сертификат о происхождении товаров можно получить через платформу "Мой экспорт" Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Сертификат о происхождении товаров можно получить через платформу "Мой экспорт". Об этом сообщили в АО "Российский экспортный центр".

Документ подтверждает происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку. Кроме того, наличие сертификата часто предусмотрено экспортными контрактами или национальными правилами страны ввоза товаров.

Сертификат выдаётся торгово-промышленными палатами (ТПП). Теперь его можно запросить и через платформу "Мой экспорт".

"Сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, при этом, конечно же, учитывалось и мнение экспортеров. Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах, где это возможно, и выбор экспортером самостоятельно той ТПП, в которой он желает получить оригинал сертификата. Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены. При этом система автоматически определит, какой из восьми видов сертификатов доступен для оформления экспортеру", - рассказала глава Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

"Создание такого сервиса - это еще один большой шаг к оптимизации экспортных процессов, а значит, и к развитию российского бизнеса. В нем все предусмотрено для удобства предпринимателя, экономии его времени и сил. Эти важнейшие для продвижения своего бизнеса ресурсы он может потратить на решение важных вопросов, а не на хождение по кабинетам", - отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Сведения в карточке заявки заполняются автоматически из цифрового профиля пользователя. После окончательного заполнения заявки сведениями о товаре и условиях поставки проводится ее автоматическая онлайн-проверка.

Сервис уведомит о возможности получения сертификата по данной заявке или о том, что необходимо пройти экспертизу по определению страны происхождения товара. В этом случае сервис автоматически сформирует черновик заявления и уведомит о предварительной стоимости экспертизы. В течение трех дней после направления заявления на выдачу нужного вида сертификата ТПП при положительном решении о его выдаче подготовит проект сертификата и направит его на проверку в личный кабинет экспортера.

Если пользователь обнаружил техническую ошибку в проекте сертификата, составленного на основании заявленных им сведений, он может направить в ТПП комментарий, указав в нем те позиции, которые необходимо скорректировать. Это позволит исключить ошибки в оформляемом итоговом документе, что иногда случается на практике, а также не тратить время на его переоформление.

Подтвердить оплату по полученному в сервисе счету от ТПП можно в пару кликов: необходимо ввести реквизиты оплаты в специальные поля и направить информацию в ТПП.

После всех пройденных этапов экспортеру в личном кабинете будут доступны реквизиты оформленного сертификата и сведения из его печатной формы для скачивания. В сервисе также можно формировать аналитические документы, связанные с получением сертификата (полный отчет, детализированный отчет, страновой отчет).

Максимальный срок предоставления услуги, если нет необходимости проводить экспертизу или вносить правки в проект сертификата, - пять рабочих дней. На практике это происходит быстрее.

Однако есть процедуры, которые нельзя полностью перевести "в цифру". Так, экспертизы ТПП по определению страны происхождения в ряде случаев сопровождаются необходимостью выезда на место производства товара. Кроме того, непосредственно оригинал сертификата оформляется на бумажном носителе. Его нужно забирать в торгово-промышленной палате, выбранной в сервисе экспортером, либо получить по почте. Дело в том, что по нормам международного законодательства при экспорте таможенные органы стран-импортеров сейчас принимают сертификаты только на бумажных носителях.

Для использования платформы сервиса по выдаче сертификата происхождения товаров генеральному директору или пользователю платформы "Мой экспорт" с ролью "администратор" необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Платформа предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме "одного окна".