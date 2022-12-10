фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородка погибла в пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.
Согласно информации, трагедия произошла ночью 7 января. В 23:37 был получен вызов на пожар в квартире девятиэтажного жилого дома по ул. Генерала Штеменко в Советском районе Нижнего Новгорода.
К моменту прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в подъезде. Были эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей. Никто из них не пострадал.
К 00:15 8 января возгорание полностью ликвидировали на площади 15 кв.м. На пепелище обнаружили тело 56-летней хозяйки квартиры.
По предварительным выводам, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС были задействованы 54 человека и 12 единиц техники.
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