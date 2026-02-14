Подростки избили нижегородского школьника ремнем: возбуждено уголовное дело Происшествия

Группа молодых людей напала на подростка возле одного из торговых центров в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее в программе "Кстати" (16+) вышел сюжет об этом инциденте. По словам потерпевшего, конфликт начался с одноклассником, который предложил встретиться. Однако на встречу пришла компания незнакомых подростку людей, представившихся скинхедами.

Как рассказал пострадавший, его избили ремнем, снимая происходящее на мобильный телефон. В сюжете также прозвучало, что подобные случаи происходят не впервые.

По информации МВД, 8 февраля в полицию обратилась мать подростка. Правоохранители начали проверку. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личности двух 15-летних подростков, причастных к нападению. Их доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Полицейские изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, возбужденного СК по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что нижегородец избил 72-летнего деда чагой.