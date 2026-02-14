Ученик полоснул одноклассника ножом по лицу в частной нижегородской школе Происшествия

Ученик полоснул одноклассника канцелярским ножом по лицу прямо на уроке в частной школе имени Михалкова в Нижнем Новгороде.

"Взял нож и полоснул по подбородку. Сразу пошла кровь", - рассказал пострадавший девятиклассник в беседе с журналистом программы "Кстати" (16+).

Мальчик уточнил, что все случилось на глазах учителя.

Директор образовательного учреждения Нина Секаева сказала, что с детьми проведена беседа. И заверила: прежде конфликты между мальчиками не наблюдались.

При этом, как следует из сюжета "Кстати", родители напавшего считают, что ничего страшного не произошло.

Ранее сообщалось, что подростки избили школьника ремнем возле одного из нижегородских торговых центров. В СК возбудили уголовное дело.

Кстати, недавно о случаях буллинга в российских школах высказался глава минобра Нижегородской области Михаил Пучков. По его словам, формирование здоровой атмосферы в школе — длительный процесс, в котором участвуют не только психологи, но и учителя, родители, классные руководители. Министр считает, что взрослым важно уметь распознавать признаки девиантного поведения, депрессии и аутоагрессии у подростков.