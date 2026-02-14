Жительница Павловского района потеряла 4,5 млн на "инвестициях" Происшествия

В Павловском районе 37-летняя женщина стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы и перевела злоумышленникам 4 501 574 рубля, рассчитывая получить доход от инвестиций в криптовалюту.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, знакомство с предполагаемым "инвестором" произошло на специализированном сайте. Мужчина представился владельцем строительной фирмы в Европе и опытным трейдером. Под предлогом обучения инвестициям он убедил женщину установить специальное приложение и внести первую сумму — 21 500 рублей. В личном кабинете отобразился фиктивный "доход", что укрепило доверие потерпевшей.

В дальнейшем к общению подключились другие участники схемы. Под предлогом участия в "крупной сделке" женщину убедили оформить кредит на 830 000 рублей. Наличные она передала курьеру, прибывшему на такси.

Когда потерпевшая попыталась вывести средства, злоумышленники сообщили о блокировке инвестиционного счета и потребовали оплатить "страховку" в размере 16 500 долларов. Женщина заняла деньги у родственников и знакомых, объяснив это необходимостью ремонта, и перевела требуемую сумму. После очередного перевода ей сообщили о новой "заморозке" средств и необходимости дополнительной оплаты. Сценарий повторялся несколько раз.

Позже к переводу средств была привлечена знакомая потерпевшей, которая также оформила кредит и перечислила 199 000 рублей на указанный "инвестиционный" счет. Осознание обмана пришло после очередного требования о внесении дополнительного платежа.

Следственным отделом МО МВД России "Павловский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание причастных лиц.

Полицейские установили, что все денежные средства были переведены на анонимные криптокошельки и не являлись инвестиционными счетами.

