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Еще 4 камеры видеонаблюдения установили в квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, обзор новых камер охватывает территорию домов №38, №30а, а также дворы домов №17 и №40 по улице Короленко. Информация с них передается в систему "Безопасный город".
В январе планируется установка еще двух камер, а всего для полного обзора улиц Славянской и Короленко будет установлено 9 камер видеонаблюдения.
Первая камера в квартале церкви Трех Святителей появилась в ноябре. Она охватывает территорию домов №38, №40 и №42 по улице Короленко.
Ранее сообщалось, что общественные пространства Автозаводского района оборудовали 20 камерами видеонаблюдения.
Также напомним, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.
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