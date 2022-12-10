Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 10 января

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В Нижнем Новгороде 10 января будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Согласно информации, ограничения в ближайший вторник будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.
Ограничения вводятся в связи с проведением спортивного мероприятия: 10 января во Дворце Спорта в рамках Единой лиги ВТБ состоится баскетбольный матч "Пари НН" - ЦСКА (Москва).
Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.
Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.
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