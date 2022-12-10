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Общество

Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 10 января

09 января 2023 14:01  [68] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 10 января будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в ближайший вторник будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивного мероприятия: 10 января во Дворце Спорта в рамках Единой лиги ВТБ состоится баскетбольный матч "Пари НН" - ЦСКА (Москва).

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

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Теги:
Баскетбол движение Транспорт
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