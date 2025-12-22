Евгений Люлин высказался о кровавых нападениях в школах Общество

Фото: Кира Мишина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал участившиеся нападения в школах. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции по итогам года, передает НИА "Нижний Новгород".

Напомним, после трагедии в подмосковной школе, где подросток напал с ножом на учеников, в Нижегородской области были проведены экстренные совещания с руководителями муниципальных управлений образования. Им поручено усилить меры безопасности в учебных заведениях региона.

Люлин подчеркнул, что технические средства охраны, такие как металлодетекторы, важны, но не способны полностью предотвратить трагедии. По его мнению, основное внимание следует уделить воспитанию детей. Он отметил, если у подростка возникают серьезные психологические отклонения, никакие меры контроля не смогут гарантировать безопасность.

"Как не усиливай контроль, если у человека с психикой что-то ненормальное происходит, то получаем такие вопиющие случаи", — заявил политик.

Люлин подчеркнул, что трагедии в школах происходят не только в России, но и по всему миру. Полностью исключить подобные инциденты невозможно, но необходимо стремиться к максимальной защищенности образовательной среды.

"Мы готовы на законодательном уровне это обсуждать, и, наверное, будем это делать. После каждого подобного случая появляются дополнительные меры", — добавил он.

Особую роль в предотвращении трагедий, по мнению спикера, должны играть родители и педагоги. Именно они обязаны вовремя замечать изменения в поведении подростков и обращаться за помощью к профессиональным психологам.

"Не верю я, что нормальный ребенок вдруг берет нож и начинает резать своих одноклассников. Такого не может быть. Значит, есть какие-то психологические отклонения, которые должны видеть родители и педагоги. Нужны здесь какие-то карательные меры, организационные меры. Тема очень болезненная. Нет у меня ответа, как ее побороть. Наверное, никак", — отметил Люлин.

Председатель регионального парламента также затронул проблему травли в школах, отметив, что буллинг часто становится причиной агрессивных поступков подростков. По его мнению, педагоги обязаны следить за атмосферой в коллективе и вовремя реагировать на тревожные сигналы.

Кроме того, полностью исключить пронос опасных предметов в школы невозможно. По словам Люлина, даже на объектах с высокой степенью охраны случаются нарушения.

Напомним также, что в Нижегородской области действует Центр психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений. С 1 ноября запущен в работу анонимный чат "Мы с тобой онлайн", предназначенный для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.