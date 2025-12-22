Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

В Нижегородской области подвели итоги программы "Родина", приуроченной к 80-летию Победы

22 декабря 2025 14:42
В Нижегородской области подвели итоги программы Родина, приуроченной к 80-летию Победы

Фото: Дом народного единства

В Доме народного единства подвели итоги масштабной патриотической программы «Родина», приуроченной к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Проекты молодёжных команд региона осуществляются при поддержке правительства Нижегородской области и регионального ресурсного центра по реализации проекта «Навигаторы детства» национального проекта «Молодёжь и дети» 

Программа-акселератор объединила более 500 школьников и студентов из  Нижегородской области и двух городов Донецкой народной республики. Участники в течение года учились социальному проектированию, готовили свои идеи и воплощали их на практике. Результатом молодёжной программы стали фестиваль о современниках, иммерсивная экскурсия о подвиге героев Великой Отечественной войны, фотостенд и онлайн-лента памяти о земляках-фронтовиках.

«Программа «Родина» доказала, что современная молодежь не только хранит память о прошлом, но и умеет говорить о патриотизме на актуальном языке проектов и реальных дел», - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Так, в Навашине состоялся детский фестиваль «Я живу рядом с Героем», где школьники встречались с героями-современниками — врачами, учителями, пожарными. В Богородске ко Дню Героев Отечества была представлена иммерсивная экскурсия для старшеклассников «Ушёл мальчишка на войну». А команда из Красных Баков создала проект «Память в лицах» — фотостенд и онлайн-ленту о земляках-фронтовиках.

«Мы поняли, что мало знаем о людях, которые живут с нами рядом и делают наш город лучше. Поэтому возникла идея проекта «Я живу рядом с Героем». Герой — это не обязательно тот, о ком пишут в газетах. Главное — иметь смелое сердце и желание помогать», — поделилась один из авторов проекта, ученица гимназии из Навашина Катя Фурсова.

Акселератор «Родина» включал муниципальный этап, проектный онлайн-марафон и завершающий защиту проектов двухдневный региональный слёт. Проекты, набравшие наибольшее количество экспертных баллов, поддержал Дом народного единства.

«Проект «Память в лицах» для нашей школы уникален, он объединил всех: педагогов, родителей, учеников. Мы очень гордимся нашей командой, которая довела свою идею до успешной реализации», — сказала заместитель директора школы №2 Краснобаковского округа Любовь Кукова.

В 2026 году проекты-победители стартуют в ДНР - в Харцызске и Иловайске.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных