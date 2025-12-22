В нижегородских лесах могут появиться зубры Общество

Фото: Александр Воложанин

Популяцию зубров планируют восстановить в Нижегородской области. Об этом стало известно на пресс-конференции спикера регионального Заксобрания Евгения Люлина 22 декабря.

Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, еще в середине XIX века этих животных можно было встретить в Семеновском уезде. Спустя почти два столетия региональные парламентарии предлагают вновь поселить краснокнижных зубров в нижегородских лесах.

По словам Люлина, речь идет о крупном и длительном проекте, рассчитанном до 2034 года. Для его запуска потребуется создание специальной охраняемой территории, а также разработка комплексной программы по разведению животных.

В качестве возможных мест для реализации инициативы называются Лукояновский, Починковский, Семеновский и Городецкий округа. Кроме того, рассматриваются участки, расположенные на границе с Владимирской областью.

"Несмотря на принятый сдержанный бюджет, мы не спешим полностью отказываться от этой идеи. Проект долгосрочный, законодатели совместно с правительством и экспертами займутся проработкой смежных вопросов, пока не требующих больших финансовых вложений", — подчеркнул спикер ЗСНО.

