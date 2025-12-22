Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
22 декабря 2025 17:21"Карта жителя" заменит нижегородцам справку о льготах на ярмарочном катке
22 декабря 2025 17:06Спикер ЗСНО Евгений Люлин высказался об "эффекте Долиной"
22 декабря 2025 16:56Выкса завоевала второе место в конкурсе "Город молодежи-2026"
22 декабря 2025 16:20В нижегородских лесах могут появиться зубры
22 декабря 2025 15:11Деревни-тезки исчезнут в нижегородских округах к 1 марта 2026 года
22 декабря 2025 14:42В Нижегородской области подвели итоги программы "Родина", приуроченной к 80-летию Победы
22 декабря 2025 14:38Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о сроках хранения новогодних салатов
22 декабря 2025 14:3243 ребенка ветеранов СВО из Нижегородской области побывали на «Елке Победы» в Москве
22 декабря 2025 14:15Евгений Люлин высказался о кровавых нападениях в школах
Общество

В нижегородских лесах могут появиться зубры

22 декабря 2025 16:20 Общество
В нижегородских лесах могут появиться зубры

Фото: Александр Воложанин

Популяцию зубров планируют восстановить в Нижегородской области. Об этом стало известно на пресс-конференции спикера регионального Заксобрания Евгения Люлина 22 декабря.

Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, еще в середине XIX века этих животных можно было встретить в Семеновском уезде. Спустя почти два столетия региональные парламентарии предлагают вновь поселить краснокнижных зубров в нижегородских лесах.

По словам Люлина, речь идет о крупном и длительном проекте, рассчитанном до 2034 года. Для его запуска потребуется создание специальной охраняемой территории, а также разработка комплексной программы по разведению животных.

В качестве возможных мест для реализации инициативы называются Лукояновский, Починковский, Семеновский и Городецкий округа. Кроме того, рассматриваются участки, расположенные на границе с Владимирской областью.

"Несмотря на принятый сдержанный бюджет, мы не спешим полностью отказываться от этой идеи. Проект долгосрочный, законодатели совместно с правительством и экспертами займутся  проработкой смежных вопросов, пока не требующих больших финансовых вложений", — подчеркнул спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области готовят поправки в закон о добыче животных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Животные Минлесхоз
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2025 17:45Сотрудники зоопарка "Лимпопо" заменили мать новорожденному зубрёнку
15 июня 2025 14:12Лосей, медведей, косуль, рысей и зайцев стало больше в Нижегородской области
21 мая 2025 09:00Два альпака и один як зарегистрированы в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных