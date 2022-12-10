Арина Садулина возглавила нижегородское отделение Социального фонда России Политика

Арина Садулина Фото: соцсети Арины Садулиной

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединены в одну структуру с 1 января 2023 года. Вместо них образован Социальный фонд РФ, который будет выполнять все выплаты и обязательства, находившиеся в компетенции двух фондов.

Как сообщали ранее в федеральном правительстве, сэкономленные от объединения средства будут направлены на увеличение социальных выплат.

На должность управляющего нижегородского регионального отделения новой структуры назначена Арина Садулина, которая с 2020 года возглавляла Управление по труду и занятости, а ранее занимала пост начальника управления кадровой политики, документооборота и контроля регионального Минсоцполитики.

Как подчеркнули в пресс-службе Отделения СФР по Нижегородской области, большой опыт работы в социальной системе позволит новому руководителю своевременно справиться с поставленными задачами и наладить качественное взаимодействие между ключевыми звеньями объединённой структуры.

СПРАВКА:

Арина Садулина родилась 30 апреля 1979 года в Нижнем Новгороде. Окончила Волго-Вятскую академию госслужбы и Нижегородскую правовую академию.

В годы студенчества была помощником депутата Госдумы, затем менеджером по подбору персонала в кадровом агентстве. С 2001 по 2015 годы работала в аппарате губернатора и правительства Нижегородской области ведущим специалистом отдела профессионального развития кадров, а потом – главным специалистом отдела госслужбы и подготовки резерва управленческих кадров. С 2015 года трудилась в министерстве социальной политики Нижегородской области.

В 2020 году возглавила Управление по труду и занятости населения Нижегородской области. За два года её деятельности была организована эффективная работа региональной службы занятости населения и сделан большой задел в комплексной модернизации сети учреждений службы занятости.